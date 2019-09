Predsjednica: Sad nam je najvažniji Šengen; Pahor: To će ovisiti o ispunjavanju kriterija

Na tvrđavi Barone danas se održava trilateralni sastanak između predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, slovenskog predsjednika Boruta Pahora i austrijskog Alexandera Van der Bellena.

Vezano uz budućnost EU najviše su razgovorali o hrvatskom predsjedanju Vijećem, ali i višegodišnjem financijskom okviru. Također se razgovaralo o Brexita te potrebi zadržavanja zajedničkog stava ostalih članica po tom pitanju, ali i o klimatskim promjenama.

- Posebno sam naglasila problem onečišćenja Jadranskog mora, ali i povećanjem njegove temperature zbog čega je došlo do promjene flore i faune - kazala je predsjednica u samom početku obraćanja novinarima nakon održanog sastanka. Također se posebno zahvalila austrijskom kolegi na Perešinovom MiG- u koji je Austrija predala Hrvatskoj, a koji za Hrvatsku on ima izniman značaj, kazala je.

Kao jednu od bitnih tema, predsjednica je istaknula hrvatsko pristupanje Šengenu i eurozoni.

- Više sam puta posjetila policiju koja odlično štiti našu granicu sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Mislim da će čuvanje granice biti još više osnaženo kada pristupimo Šengenu - poručila je predsjednica.

- Velika mi je želja da se stvore okolnosti u kojima bismo mogli ukloniti fizičke barijere na granici između Slovenije i Hrvatske. Takvim mjerama smo morali pribjeći zbog nedostatka zajedničke europske politike oko migracijskog pitanja. Što se tiče želje Grabar- Kitarović za ulazak Hrvatske u šengensku zonu, to je stvar ispunjavanja kriterija. Mislim da bi to bilo lakše ispuniti kada bi država poštovala odluku arbitražnog suda - izjavio je Pahor.

Austrijski predsjednik istaknuo je granicu u Štajerskoj kao primjer zašto je šengenska zona važna i korisna.

- Ona se više ne prepoznaje, a to poboljšava gospodarske i političke odnose i zato je takav razvoj pozitivan - kazao je.

Kao i Pahor i on je prepoznao problem izostanka zajedničke vanjske politike Europske unije te ističe kako bi se Europska komisija, ali i Europsko Vijeće trebali usredotočiti upravo na to. Pri tome navodi da se to ne tiče isključivo pitanja migracija nego i trgovinskih peripetija između Kine i SAD-a, ali i drugih gorućih problema u svijetu.

- Uloga Komisije nikad nije jednostavna, a sada je još teža jer ne znamo što će biti s Brexitom i kako će to utjecati. Što se tiče migracija, mislim da su pod kontrolom, ali zadatak Komisije će ostati i dalje isti, a to je dogovoriti zajedničku vanjsku politiku. To se čak više odnosi i na Europske vijeće - smatra Van der Bellen.

