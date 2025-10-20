Naši Portali
SUSRET S TRUMPOM

Jedna europska zemlja mogla bi Putinu dopustiti prelet? 'Ako je to uvjet da dođe do sastanka...'

Russian President Putin leaves Alaska following meeting with U.S. President Trump
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS
1/5
Autori: Ružica Aščić/Hina, Maša Taušan/Hina
20.10.2025.
u 20:19

Jedan mogući zračni put iz Moskve do Budimpešte proteže se preko Crnog mora, Bugarske i Srbije, no bugarski zračni prostor zatvoren je za ruske zrakoplove od invazije Ukrajine u veljači 2022. godine

Zrakoplov ruskog predsjednika Vladimira Putina mogao bi dobiti pravo preleta preko Bugarske kako bi ruski čelnik prisustvovao sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Budimpešti, prema izjavama ministra vanjskih poslova Georga Georgieva koje je u ponedjeljak prenio državni radio.

"Ako postoje nastojanja da se postigne mir, ako je to uvjet da dođe do sastanka, onda je najlogičnija stvar da se sastanak ovog tipa omogući na izvediv način", rekao je Georgiev, prema izvješću. Georgiev je govorio na marginama sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Luksemburgu.

Jedan mogući zračni put iz Moskve do Budimpešte proteže se preko Crnog mora, Bugarske i Srbije, no bugarski zračni prostor zatvoren je za ruske zrakoplove od invazije Ukrajine u veljači 2022. godine. Druge rute protežu se sjeverom, preko Bjelorusije i Poljske ili preko Baltičkog mora, Njemačke i Češke.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni tajnik Marco Rubio, zaduženi za pripremu samita Putina i Trumpa, razgovarali su u ponedjeljak, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je tjeralicu za Putinom, a Mađarska je u procesu povlačenja iz te međunarodne institucije. Moskva odbacuje optužnicu ICC-ja, a tjeralicu za Putinom proglašava dokazom neprijateljstva Zapada prema Rusiji.
SL
slavenZadravec
20:47 20.10.2025.

Zanimljiva igra koju svaki od igrača (Putin, Trump, EU, Bugarska) može odigrati na više načina. Svojevrstan višedimenzionalan šah.

Avatar Moloh
Moloh
20:38 20.10.2025.

Mogao bi se na putu naći dron i slučajno pogoditi putlerov avion.. tko zna, zadnjih dana ima puno dronova i nezna se čiji su.

SE
Serengeti
20:25 20.10.2025.

Ako Trump naredi da se Putin propusti tko će mu u EU proturječiti?

