Jedini spas za Uljanik hitna  je izmjena stečajnog zakona

Uljanik i 3. maj nemaju čime deblokirati račune koji već lančano ulaze “u crveno”, a malo je izgledno da im država, osim još jedne obećane pozajmice od 50 milijuna kuna za plaće, može odobriti dodatnu pozajmicu da riješe najnovije ovrhe.

Ministarstvu financija za tjedan dana doći će na naplatu jamstva za upravo raskinute četiri novogradnje, za koje je kupac Uljaniku, kako saznajemo, ostavio rok do 11. rujna, da mu se vrati dosad uplaćeni novac za započete gradnje, no kako su Uljanikovi računi blokirani, to evidentno neće biti tako. Stoga i posezanje za dodatnim izlaganjem države da Uljanik plati onima koji nemaju strpljenja podrazumijeva da Vlada ima plan kako zaustaviti vrtlog u kojem su oba Uljanikova brodogradilišta, u Rijeci i u Puli.

Prosvjed radnika Uljanika:

[video: 26430 / Pogledajte video prosvjeda radnika Uljanika:]

Jer Uljanik više nema prihoda, nema novca za nastavak radova na započetim gradnjama, a dobije li eventualno od države novu financijsku “kapljicu”, ona će u tren ispariti jer će se red za naplatu produljiti čim počnu plaćanja. Dosad su dobavljači i kooperanti imali razumijevanja, no kako se vidi, više nemaju strpljenja i vjere da će se dogoditi najavljivano spašavanje Uljanika.

Otkazivanje narudžbi i blokada računa novi je moment u tom ionako kompleksnom slučaju i po svemu sudeći teško će se zaustaviti njihove lančane nastavke, što potvrđuje i činjenica da su jučer blokirani i računi nekih tvrtki iz Uljanikove grupacije koje dosad nisu bile u blokadama poput Uljanika Proizvodnje opreme i Uljanika Strojogradnje.

I Končaru istječe vrijeme

Kako zaobići stečaj i postoji li uopće ta mogućnost, razmatralo se posljednjih dana u Vladi, pa navodno i kontaktiralo s novim potencijalnim ulagačima u Uljanik i 3. maj. No, ako se i naziralo rješenje, sada više nema vremena. Za legalne korake koji ne uključuju stečaj, potrebno je promijeniti upravu, na čemu inzistiraju i radnici i Vlada, ali taj postupak iziskuje vrijeme i propisanu proceduru, od sazivanja skupštine dioničara, izbora novog Nadzornog odbora budući da je postojeći krnji zbog podnesenih ostavki, te potom izbor nove uprave. A čak i kada se vjerovnike i naručitelje brodova uvjeri da još pričekaju, to bi trebao pratiti i paralelan proces prema Europskoj komisiji, kako bi se dobilo na vremenu i izradilo posve novi program restrukturiranja. Sadašnji je program, naime, potpuno zastario i ne odgovara realnoj slici, čak i ako se uzme da je kritizirani prijedlog uprave bio idealno napravljen. Takav scenarij priželjkuju ponajprije oni koji žele da se iz grupacije Uljanik izdvoji riječki 3. maj i proda nekom drugom kupcu. Jučer su iz Uljanika izvijestili da s naručiteljem otkazanog car carriera 514 koji je u posljednjoj fazi izrade pokušavaju postići dogovor da se brod završi, a istodobno su iz njihovih krugova dolazile vijesti da su zadužnice pustili manji dobavljači.

No, upućeni tvrde da blokade nisu slučajne i da su u pitanju veći dobavljači, koji se sada brinu ne o općim interesima, nego o naplati svojih potraživanja. U tim okolnostima, smatra odvjetnik Mićo Ljubenko, teško će se blokade ukidati pomoću “standstill” aranžmana. Jedini je izlaz njihovo ukidanje sudskim putem, što je moguće ili predstečajnim ili stečajnim postupkom.

Bude li prihvaćena bilo koja od tih opcija, Ljubenko upozorava da je nužno hitno intervenirati u zakon o stečaju, iz kojega je u listopadu 2017., zbog lex Agrokor, uklonjen članak kojim je bio uređen postupak stečaja za koncern. Bez vraćanja nekadašnjeg članka 391. koji je definirao postupak za takve složene sustave u kojima su tvrtke u međusobnim dužničko-vjerovničkim odnosima, otvaranje postupka otežat će ionako složen slučaj, upozorava Ljubenko. Odredbe o stečaju koncerna olakšale bi vođenje procesa, a njihov povratak može se provesti u hitnom postupku na prvoj sjednici Sabora.

Iza stečaja ne ostaje ništa

Podsjetimo, potencijalni strateški partner Danko Končar izjavio je da je preliminarno dogovorio narudžbu brodova vrijednih milijardu dolara, međutim, ti se potencijalni naručitelji premišljaju. Iako su, kako tvrde izvori bliski Končaru, zasad uspjeli uvjeriti partnere da ne odustaju od povjeravanja posla Uljaniku, bude li se odugovlačilo s rješenjem krize u kompaniji i ti bi poslovi mogli propasti.

– Onaj tko zaziva stečaj ne zna kakvu štetu radi i što zaziva. Trebamo zagovarati restrukturiranje pa makar i s manjim brojem radnika – komentirao je Boris Cerovac iz Jadranskog sindikata u Uljanik grupi u Puli. Kazao je da očekuju dolazak ministra gospodarstva Darka Horvata u srijedu ili četvrtak, kako bi razgovarali o programu restrukturiranja. Ministar Horvat jučer je u Karlovcu potvrdio da će ići u Pulu, ali da možda neće stići ovaj tjedan nego idući, jer je u Puli i sjednica Vlade. – Za četiri otkazana broda, Uljanik grupa preuzela je predujam od 30 milijuna eura. Za razliku od nekih koji mudro šute pet godina, pokušavamo pronaći rješenje. Za dva broda Vlada pokušava ukinuti financijsko opterećenje, što su iznosi od 4,6 milijuna eura i 23,6 milijuna eura. Za preostala dva broda Uljanik grupa će predujme morati jednoga dana vratiti – kazao je Horvat.

– Ovisno o rezultatima istrage DORH-a, postupit ćemo dalje, pa i prema koalicijskom partneru – rekao je Horvat i dodao da optužbe iz Istre na račun Vlade ocjenjuje kao smicalice i dječju igru. – Predlažem im da se ne skrivaju u Zagrebu i Bruxellesu, već da nakon isplate plaće za kolovoz zasuču rukave i pronađu kolaterale kako bi mogli dobiti kredit za plaću za rujan – kazao je ministar Horvat. – Istina je da su i nama otkazani ugovori za brodove, ali imamo posla. Imamo zainteresiranog kupca, koncern talijanskih brodogradilišta Fincantieri želi kupiti 3. maj – kazao je Veljko Todorović iz Sindikata metalaca u 3. maju. Novu blokadu računa Uljanika te otkazivanje naručenih brodova predsjednik IDS-a Boris Miletić vidi kao reakciju na spore poteze Vlade. Iako se u Hrvatskoj čeka odluka Europske komisije o prijedlogu restrukturiranja Uljanika, on naglašava i da Komisija čeka jasno očitovanje Vlade o brodogradnji u Hrvatskoj. Vlada treba jasno reći što želi – tvrdi Miletić.

