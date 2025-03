Jedan šipkom razbijao stakla na kući 45-godišnjakinje, drugi na prozor kuće bacao čekić, sjekiru i kamen

Za oštećenje tuđe stvari rovinjska policija sumnjiči 59-godišnjaka, a u problemu se našao zbog događaja koji se zbio 23. ožujka oko 21 sat. Policiji je tada dojavljeno da netko razbija staklo u Ulici Garzotto u Rovinju. Kada su policajci došli na mjesto događaja zatekli su 59-godišnjaka koji je šipkom udarao po vratima kuće. Do trenutka kada su policajci došli, 59-godišnjak je već bio razbio vrata i prozor na kući 45-godišnjakinje. Policajci su ga zatražili da im preda šipku no on ih je odbio poslušati, pa su policajci uporabili silu kako bi ga svladali.

Dok je razbijao stakla na kući, ozlijedio je ruke, pa je prije policijske postaje odveden liječniku da mu zbrine ozlijede. Nakon što je doveden u policiju, utvrđeno je da stakla na kući 45-godišnjakinje nisu jedina koja je razbio. Sumnjiči ga se i da je razbio stakla na vratima jedne tvrtke iz Zagreba. Ta se tvrtka nalazi u istoj ulici u kojoj je i kuća 45-godišnjakinje, a ta stakla razbio u dva navrata: jedno istog dana kada je uhićen, jedno u noći na 23. ožujka. Šteta je u tom slučaju bila nekoliko stotina eura.

I dok 59-godišnjaka vjerojatno čeka dovođenje i pred suca istrage, još se traga za osobom koja je u noći na 22 ožujka ušla u Šijanu ušla u dvorište nakon čega je razbila staklo na prozoru obiteljske kuće te staklo na vozilu pulskih oznaka. Počinitelj je potom uzeo čekić, sjekiru i kamen koje je bacio prema prozoru prostorija u u kojima su bili 41-godišnjakinja i 35-godišnjak te dvije maloljetne osobe.