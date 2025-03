Optuženi: Preko Signala su mi obećali 6000 eura ako dva noćna kluba dignem u zrak

- Kontaktirao sam s meni nepoznatim osobama, koja mi je obećala dati 6000 eura ako pod ta dva noćna kluba postavim eksplozivne naprave . Jedan klub bio je u Laf-lost no found u Zagrebu pred koji sam postavio eksplozivnu napravu i aktivirao sam je. Novac koji mi je za to obećan nije mi u potpunosti isplaćen, prije toga me Renata dovezla do Bundeka, no ona nije znala da ću postaviti napravu jer sam njoj rekao da nešto idem obaviti i da će to trajati 20 minuta. Tada su s nama u vozilu bila njezina maloljetna djeca. Te sam večeri trebao postaviti i paklenu napravu pred drugi noćni kub, no odustao sam jer sam vidio da tamo ima ljudi koji bi mogli stradati. Za postavljanje bombe mi je isplaćeno 2000 eura i kokain, koji su policajci našli u kući u Rešetarima. Tu sam drogu namjeravao prodati - branio se Miodrag J. (45), koji je optužen za oštećenje tuđe stvari, nedozvoljeno držanje oružja te zloporabu droge.

S njim je optužena i Renata Č. (32), a oboje se terete da su se 24. studenog 2024. dovezli u Zagreb i to kako bi pred dva noćna kluba postavili eksplozivne naprave. To su trebali napraviti, nakon što su ih za taj "posao" preko aplikacije Signal angažirale njima nepoznate osobe koje su ima obećale novčanu nagradu. Prema optužnici, njih su se dvoje automobilom u vlasništvu Renate Č. dovezli iz Nove Gradiške do noćnog kluba na Trnjanskoj cesti, provezli se pored njega da provjere je li zatvoren, da bi potom u obližnjoj ulici zaustavili automobil. Miodrag J. je potom izašao iz vozila te se pješice uputio prema noćnom klubu. Sa sobom je nosio eksplozivnu napravu, a za to vrijeme je Renata Č. sjedila u vozilu čekajući. Miodrag J. se teretio da je u 23.55 ispred ulaznih vrata kluba postavio eksplozivnu napravu koju je aktivirao.

Namjera mu je bila da prouzroči štetu, a u eksploziji su oštećena su ulazna vrata, strop iznad tih vrata, kao i ulazni prostor u noćni klub. Odmah potom, se trčeći udaljio s mjesta događaja do automobila, nakon čega je sa suoptuženom pobjegao. Šteta je bila 9000 eura. Miodrag J. se tereti i da je pribavio improviziranu eksplozivnu napravu koja je sastavljena od trotilskog metka, detonatorske kapisle i sporogorećeg štapina dužine 35 cm, čije je posjedovanje građanima zabranjeno. Napravu je skrivao skrivao unutar tenisice odložene na ormaru spavaće sobe. Tereti ga se i da je nabavio jednu kutiju u kojoj je bila otrovna dimna školska KODŠ-M3F koja je nađena u dnevnom boravku obiteljske kuće na adresi u Rešetarima. Optužen je i za zloporabu droge jer mu je policija prilikom pretrage našla paket u kojem je bilo 433 grama amfetamina i jedan paket u kojem je bilo oko 14 grama kokaina.

On je priznao krivnju odmah nakon uhićenja, a krivnju je priznala i Renata Č. Ona je iskazivala kako je prije tog događaja bila mjesec dana u ljubavnoj vezi s Miodragom J. te kako mu je našla posao u Austriji. - No on je dobio ponudu za brze novce, jer su mu se neki "Franko" i "Dejo" javili preko aplikacije Signal i on je taj posao prihvatio. Znam da je trebao srušiti klub Laf pa smo se uputili u Zagreb gdje se Miodrag našao s nepoznatim muškarcem koji mu je dao upute. Išli smo u bolnicu, pa smo se vratili u Rešetare. Miodraga je netko trebao odvesti opet u Zagreb, no kako je to propalo, odvezla sam ga ja. Mislim da kod sebe nije imao paklenu napravu, već da su mu je tamo dali. Nakon toga smo otišli prema Austriji, a na moj je račun je pet dana nakon toga plaćeno 1900 eura, a dio je pamćen i u drogi.. Miodrag je trebao dobiti 6000 eura za taj posao- kazala je u obrani Renata Č.

Pretragama mobitela optuženika, nađene su poruke u kojima se dogovara postavljanje eksplozivne naprave i način plaćanja, a nađena je i potvrda da je Miodragu J. plaćeno 2000 eura. Osim toga nađene su i fotografije i glasovne poruke koje se odnose na inkriminirana djela, ali i na počinjenje kaznenih djela koje nisu predmet postupka. Pa će valjda postati predmet nekog drugog postupka. On je inače od ranije poznat policiji i pravosuđu zbog raznih kaznenih djela.