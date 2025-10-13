Je li ovo bila prijevara stoljeća ili potreba? 100.000 stanova u Hrvatskoj ih je ugradilo, i danas izazivaju polemike

Ugradnja razdjelnika u stambenim zgradama izaziva polemike i nakon 13 godina, a na pitanje je li riječ o prijevari ili energetskoj potrebi, pokušali su u ponedjeljak odgovoriti stručnjaci te predstavnici suvlasnika i udruga na okruglom stolu saborskog Kluba nezavisnih zastupnika. Priča oko obveze ugradnje razdjelnika u višestambene zgrade krenula je još 2013. godine. Razdjelnike je ugradilo oko 100 tisuća stanova koji se griju na toplanu i, nakon godina iskustva, pokazalo se da nisu pridonijeli cilju – pravednoj raspodjeli troškova toplinske energije prema stvarnoj potrošnji svakog pojedinog korisnika u zgradi, čulo se na skupu.

„Razdjelnik uopće nije mjerni instrument, ne pokazuje stvarno stanje i nitko ne plaća ono što je potrošio”, kazao je nezavisni zastupnik Nino Raspudić, koji je u ime Kluba organizirao okrugli stol, odnosno okupio predstavnike državnih institucija, stručnjake i predstavnike stanara kako bi raspravili prednosti i nedostatke postojećeg modela.

"Govorilo se o uštedama toplinske energije od 50 do 80 posto i na toj neistini je sve počelo”, rekao je profesor Ivica Džeba s Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Istaknuo je kako nije istina ni da nas je na ugradnju razdjelnika obvezivala EU direktiva jer ako se dokaže da su troškovno neisplativi, nisu se trebali ugraditi. I Zakon o tržištu toplinske energije i pravilnik o razdjelnicima rađeni su pod pritiskom lobija onih koji prodaju i ugrađuju razdjelnike, a ne u interesu hrvatskih građana, ustvrdio je Džeba. Podsjetio je pritom na zakonske izmjene početkom ove godine, kada su kazne za one koji nisu ugradili razdjelnike, a koje su iznosile od 1300 do 6600 eura, zamijenjene naknadom za energetsku učinkovitost.

Jagoda Požega iz Građanske inicijative „Penzići izvan kontrole“ navela je kako kod ugradnje razdjelnika postoje elementi niza kaznenih djela: zloupotreba povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevara u gospodarskom poslovanju, zloupotreba položaja i ovlasti, povreda ravnopravnosti itd. Tvrdi također da su sve ugradnje razdjelnika u Hrvatskoj nezakonite jer gotovo ni jedna zgrada nema zakonom propisani pristanak suvlasnika. Zato, kako je kazala, traži od Vlade da poništi sve dosadašnje ugradnje razdjelnika i poništi Zakon o tržištu toplinske energije.

Traži i da Ustavni sud konačno razmotri podnesene ustavne tužbe o zakonitosti Zakona o tržištu toplinske energije, a USKOK da pokrene istragu zbog sumnji, kako je kazala, da je posao oko razdjelnika organizirani kriminalni pothvat.