Je li napokon zaustavljen drastičan pad broja rođene djece u Hrvatskoj?

Je li napokon zaustavljen drastičan pad broja rođene djece i možemo li se nadati da će Hrvatska ove godine imati više rođenih nego lani? Prema novim objavljenim privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvih devet mjeseci ove godine rođeno je 24.072 djece ili njih 249 više nego lani u istom razdoblju.

Iako svako povećanje broja rođene djece nešto znači, tek na kraju godine vidjet ćemo je li porast broja rođenih bio samo iznimka u ljetnim mjesecima od lipnja do rujna, kada je rođeno 656 beba više nego u istom razdoblju lani. Ako na kraju cijele 2025. bude više rođenih nego lani, to će značiti da smo prvi put od 2013. uspjeli zaustaviti dramatičan pad broja rođene djece na godišnjoj razini. Lani je u Hrvatskoj rođeno najmanje djece ikad, samo njih 32.069, a 2013., kada smo ušli u EU, imali smo gotovo 40 tisuća rođene djece. Izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje su stupile na snagu 1. ožujka poboljšan je financijski položaj (samo)zaposlenih roditelja na roditeljskom dopustu te roditelja djece koji rade skraćeno, roditelja koji su na bolovanju zbog djece, ali i nezaposlenih roditelja.

Primjerice, za drugih šest odnosno osam mjeseci roditeljskog dopusta roditelji od ožujka ove godine primaju svoju punu plaću do maksimalna 3002 eura. Kako danas više djece rađaju majke sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem od žena sa srednjom školom, moguće je da je do porasta broja rođenih u prvih devet mjeseci došlo i zato što se dio obrazovanijih žena s većim plaćama odlučio za majčinstvo odnosno za roditeljstvo. No ako taj porast ne bude zabilježen i na kraju godine, to što smo sada u plusu za 249 beba neće ništa osobito značiti. Demograf prof. dr. sc. Nenad Pokos s Instituta "Ivo Pilar" napominje da treba biti oprezan u tumačenju privremenih rezultata DZS-a i pričekati kraj godine.

– Neznatan je to porast broja rođenih nakon dugogodišnjeg pada broja živorođene djece, ali lijepo ga je vidjeti. No možemo samo nagađati hoće li se taj porast i zadržati do kraja godine. Više rođenih u prvih devet mjeseci može biti posljedica i rasta naknada na roditeljskom dopustu i povećanja naknada za rođenje djece jedinica lokalne samouprave. Moguće je i da se vratio dio mladih obitelji iz inozemstva, no to su zasad samo pretpostavke – govori Pokos, dodajući da su, primjerice, ove godine iz Hrvatske u Irsku otišla samo 402 Hrvata, što je godišnje gledano deset puta manje iseljenika nego 2016. i 2017. godine.

Prema njegovoj analizi, u Hrvatskoj je od 2015. do 2019. više rođenih nego umrlih imalo samo 30 od 556 (5,4%) općina i gradova, dok je u razdoblju od 2020. do 2024. tek 22 (4%) svih gradova i općina imalo više rođenih od umrlih.