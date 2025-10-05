Kako se mijenjala Hrvatska: Od Hrvata su se mlađi ženili samo Rusi, a 1880. u Hrvatskoj je živjelo sedam posto stranaca

Kako se Hrvatska mijenjala od davne 1875. godine, kada je u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji osnovan Zemaljski statistički ured, čime je službeno počelo praćenje društvenih i ekonomskih zbivanja u Hrvatskoj, do danas? U prosječnoj hrvatskoj obitelji Horvat prije 150 godina prabaka Ana rodila se kao prvo od petero djece, a grad Zagreb tada je imao samo 28 tisuća stanovnika. Prosječna hrvatska obitelj u tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji bavila se pretežno poljoprivredom. Danas je poljoprivreda na umoru. Zemaljski statistički ured na čelu s pravnikom Milovanom Zoričićem proveo je "Popis žiteljstva i stoke 1880." 31. prosinca te godine, što je prvi popis kojim se Hrvatska izborila za nadležnost prikupljanja, obrade i objavljivanja podataka.