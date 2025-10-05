Naši Portali
150 GODINA HRVATSKE STATISTIKE

Kako se mijenjala Hrvatska: Od Hrvata su se mlađi ženili samo Rusi, a 1880. u Hrvatskoj je živjelo sedam posto stranaca

Autor
Dijana Jurasić
05.10.2025.
u 06:42

Grad Zagreb je 1880. imao 27 puta manje stanovnika nego što ih ima danas – svega 28.388. Prema popisu, samo je 9386 osoba bilo rodom iz Zagreba, a ostalo se stanovništvo doselilo iz obližnjih gradova te u znatnom dijelu iz Štajerske i Kranjske

Kako se Hrvatska mijenjala od davne 1875. godine, kada je u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji osnovan Zemaljski statistički ured, čime je službeno počelo praćenje društvenih i ekonomskih zbivanja u Hrvatskoj, do danas? U prosječnoj hrvatskoj obitelji Horvat prije 150 godina prabaka Ana rodila se kao prvo od petero djece, a grad Zagreb tada je imao samo 28 tisuća stanovnika. Prosječna hrvatska obitelj u tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji bavila se pretežno poljoprivredom. Danas je poljoprivreda na umoru. Zemaljski statistički ured na čelu s pravnikom Milovanom Zoričićem proveo je "Popis žiteljstva i stoke 1880." 31. prosinca te godine, što je prvi popis kojim se Hrvatska izborila za nadležnost prikupljanja, obrade i objavljivanja podataka.

BP
Besposlen pop
08:35 05.10.2025.

Konačno nešto informativno, pametno i zanimljivo na ovom portalu. Nažalost, nema ovdje za ovakvo štivo publike koju više privlače vijesti o bivšim članovima “Života na vagi” i ljubavnom životu Maje Šuput

ST
Starčević
08:44 05.10.2025.

kozorog.......vama nisu gradili austrijanci i mažari.... vama su sve napravili turci....

ŠS
Štap sa glavom
08:31 05.10.2025.

Za vrijeme Austro Ugarske sa područja Hrvatske se izvozilo oko 180000 komada goveda a pitanje je ima li ih ukupno toliko.

