Je li Hrvatska obala skupa? 'Malo putujte pa ćete za neke stvari ljubiti Hrvatsku'

U posljednje vrijeme sve više rasprava se vodi o cijenama na hrvatskoj obali, a jedno od najzanimljivijih mjesta za te diskusije je Reddit. Jedan je korisnik nedavno podijelio svoje iskustvo boravka u manjem gradu na obali, ističući kako su cijene hrane i pića slične onima u glavnom gradu Zagrebu.

Dok su neki pisali kako su cijene na obali previsoke, korisnik je naveo da je cijena pizze od 9,80 do 15 eura te da se lignje i burgeri kreću od 9 do 18 eura. Za kave s s toplim mlijekom plaća se od od 1,90 do 3 eura. 'Generalno isto kao i u Zg', piše korisnik, sugerirajući da su cijene na obali slične onima u Zagrebu.

Međutim, komentari na ovaj post otkrivaju da su mišljenja podijeljena. Jedan od komentara je naveo kako je 'cijela država skupa', dok drugi korisnik ističe: "Pizza i cuga za jednu osobu izađe 20€. 150 je***** kuna. DA SKUPO JE! Toliko je skupo da uopće ne izlazim vani'.

Jedna je korisnica navela iznos koji je izdvojila za tjedan dana hotela u Londonu i usporedila ga s iznosom koji je dala za Novalju. 'Tjedan dana u Londonu u hotelu sam platila 1150€. U Novalji plaćam 2000€ također za tjedan dana. Ti meni reci' , napisala je na što su je mnogi tražili da otkrije o kojem se hotelu radi jer oni za taj iznos nisu u Londonu mogli naći smještaj.

- Da se razumijemo, kuglica ne vrijedi više od 2 eura i prvi sam protiv cijena takvih, ali otiđite malo putujte pa ćete za neke stvari ljubiti Hrvatsku.

Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Portugal, Crna Gora, Malta, Češka , Mađarska, Slovenija, Francuska ti sve imaju cijenu kuglice toliku. Nizozemska , Irska itd. i skuplje. Srbija ti čak ima 2-2,5 eura. Jeftiniju ćeš naći jedino u Turskoj, Rumunjskoj i Albaniji - stoji u odgovoru.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje