Je li došao kraj najezdi komaraca?! U Slavoniji uvode nove metode borbe protiv krilatih napasnika

Požeško-slavonska županija među prvima u Europi dobit će velike svjetleće infopanoe za suzbijanje komaraca. Panoi su zapravo neka vrsta velike klopke koja emitira ugljikov dioksid i mliječnu kiselinu oponašajući ljudski dah i miris, što privlači komarce da prolete kroz jednosmjerni otvor gdje ostaju zarobljeni i naposljetku ugibaju. Time se osigurava ekološki prihvatljiva metoda suzbijanja komaraca, bez uporabe pesticida.

Suzbijanje bez pesticida

Projekt kontrole komaraca MOS-Cross 2 vrijedan je 980 tisuća eura, a nastao je u sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije. Partneri na projektu su zavodi za javno zdravstvo Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije, Zavod za javno zdravlje Sombor i Institut za javno zdravlje Vojvodine.

– Trebamo tražiti druge načine za suzbijanje komaraca, a ne samo pomoću pesticida i insekticida. Svatko od nas može puno učiniti na planu brige za okoliš. A što se tiče panoa, oni se stavljaju na mjestima gdje je gustoća naselja veća. Teško je u ovom trenutku govoriti koliko su učinkoviti, to ćemo tek vidjeti, ali sigurno da učinkovitosti ima – kaže Mato Matijević, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije.

Komarci su napast u toplije doba godine, no i veliki prijenosnik zaraznih bolesti. U Slavoniji su se stoga okrenuli novim metodama borbe protiv najezde. Deset panoa vrijednih 300 tisuća kuna bez PDV-a do kraja ove godine bit će postavljeno u Požeško-slavonskoj i isto toliko u Osječko-baranjskoj županiji, uglavnom po gradskim i općinskim središtima. Riječ je o patentu Svjetske zdravstvene organizacije koji je izumljen u Brazilu tijekom Zika epidemije. Smatra se da će svaki takav pano moći privući oko 30 tisuća letećih krvopija u 12 sati, i to iz radijusa od 2,5 kilometara.

– U sklopu projekta provest će se edukacija zdravstvenih djelatnika, zatim djece po školama te korisnika domova za starije i nemoćne osobe o tome kako svatko u svom okružju može utjecati na smanjenje populacije komaraca. Uz to, obavit će se i uzorkovanje, determinacija i mapiranje komaraca – ističe Matijević.

Podizanje svijesti i edukacija

Prema traženim tehničkim karakteristikama, dimenzije konstrukcije infopanoa trebale bi biti širine 125-150 cm, visine 180 do 220 cm i debljine 15 do 30 cm. Panoi troše maksimalno 180 W/h električne energije, a osim suzbijanja komaraca svrha im je i podizanje svijesti i edukacija javnosti o mjerama kontrole krilatih napasnika.

Video: Kako se jednostavno riješiti komaraca