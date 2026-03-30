STRAVA U SLAVONIJI

U šumi kod Soljana pronađena tijela dvojice muškaraca, sumnja se da su migranti

Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku
Igor Kralj/PIXSELL
Autori: Željko Draženović/Hina, Vanja Majetić/Hina
30.03.2026.
u 23:53

U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti policiji je naloženo provođenje izvida, rekli su iz DORH-a

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru naložilo je provođenje očevida, obdukcije i policijskih izvida nakon što su u nedjelju u šumskom predjelu Paovo, nedaleko mjesta Soljani, pronađena tijela dvije nepoznate muške osobe, a moglo bi se raditi o migrantima. Osobe su pronađene bez dokumenata i zasad postoje sumnje kako su umrle zbog pothlađenosti te da bi se moglo raditi o migrantima, izvijestili su iz Državnog odvjetništva.

Naložen je očevid policijskom istražitelju Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a nakon očevida tijela su prevezena na Odjel patologije i sudske medicine bolnice u Vukovaru gdje će se obaviti obdukcija. U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti policiji je naloženo provođenje izvida, dodali su iz DORH-a.
Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

