U šumi kod Soljana pronađena tijela dvojice muškaraca, sumnja se da su migranti

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru naložilo je provođenje očevida, obdukcije i policijskih izvida nakon što su u nedjelju u šumskom predjelu Paovo, nedaleko mjesta Soljani, pronađena tijela dvije nepoznate muške osobe, a moglo bi se raditi o migrantima. Osobe su pronađene bez dokumenata i zasad postoje sumnje kako su umrle zbog pothlađenosti te da bi se moglo raditi o migrantima, izvijestili su iz Državnog odvjetništva.
Naložen je očevid policijskom istražitelju Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a nakon očevida tijela su prevezena na Odjel patologije i sudske medicine bolnice u Vukovaru gdje će se obaviti obdukcija. U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti policiji je naloženo provođenje izvida, dodali su iz DORH-a.
SVAŠTA SE SPREMA
TUŽNO PRISJEĆANJE
Video sadržaj
