Ako još nemate plan za kraj lipnja, Bjelovar vas zove: Stiže Terezijana kakvu Hrvatska još nije vidjela

Može li jedan grad od 40-ak tisuća stanovnika na gotovo dva tjedna postati središte zabave, kulture, gastronomije i glazbe za cijelu Hrvatsku? Ako je suditi prema onome što Bjelovar priprema od 17. do 28. lipnja, odgovor bi mogao biti potvrdan. Pred nama je jubilarna 30. Terezijana, manifestacija koja je od lokalne gradske proslave tijekom tri desetljeća izrasla u događaj koji danas bez zadrške konkurira najvećim kontinentalnim festivalima u zemlji. Štoviše, nakon svega što je najavljeno za ovogodišnje izdanje, legitimno je postaviti pitanje – je li Terezijana postala najveća kontinentalna manifestacija Hrvatske?

Brojke same po sebi zvuče impresivno. Dvanaest festivalskih dana, više od 160 programa, četrdesetak koncerata, tri velike pozornice, međunarodni umjetnici, najveća imena domaće i regionalne glazbene scene, gastro festivali, dječji sadržaji, povijesni spektakli i tisuće posjetitelja koji će ispuniti gradske ulice od jutra do kasno u noć. No ono što Terezijanu razlikuje od mnogih drugih manifestacija nije samo količina sadržaja. Posebnost je u tome što tijekom tih dvanaest dana cijeli grad postaje festival.

Nema ograđenog prostora, nema jedne pozornice i nekoliko štandova. Pozornica postaje svaki trg, svaka ulica, svaki park. Dok prolazite centrom grada, iza jednog ugla čujete rock koncert, nekoliko koraka dalje susrećete ulične umjetnike, svjetlosne instalacije ili povijesne kostimirane povorke, a već na sljedećem trgu mirišu burgeri, pizze, palačinke i specijaliteti iz svih krajeva Hrvatske. Ovogodišnje izdanje ima dodatnu simboliku. Bjelovar obilježava 270 godina postojanja, a Terezijana svoj 30. rođendan. Zato organizatori ne skrivaju ambicije da upravo 2026. ostane upisana kao najveća i najznačajnija u povijesti manifestacije.

Glazbeni program dovoljno govori sam za sebe. Na pozornice stižu neka od najtraženijih imena domaće i regionalne scene. Publiku očekuju Severina, Tony Cetinski, Petar Grašo, Baby Lasagna, finska eurovizijska senzacija Käärijä, Bijelo dugme, Plavi orkestar, Jole, Adi Šoše, Vojko V., Peki, Tomislav Bralić i klapa Intrade te brojni drugi izvođači koji će tijekom gotovo dva tjedna pretvarati Bjelovar u najveći koncertni centar kontinentalne Hrvatske.

Posebnu težinu daje i međunarodna dimenzija manifestacije. Umjetničke skupine iz više europskih zemalja, golemi svjetlosni spektakli, vizualne instalacije i ulični performansi potvrđuju kako Terezijana već odavno nadilazi lokalne okvire. Sve više podsjeća na europske gradske festivale koji uspješno spajaju tradiciju, turizam i suvremenu kulturu.

A tu je i gastronomija. Burger Festival, Pizza Festival, Food Truck Festival, East Fest, Bjelowine, Palačinka Fest i brojni drugi sadržaji pretvaraju grad u jednu od najvećih otvorenih gastro pozornica u Hrvatskoj. Za mnoge posjetitelje upravo su okusi i mirisi Terezijane postali jednako važan razlog dolaska kao i koncerti. U vremenu kada se najveći turistički događaji uglavnom vežu uz obalu, Bjelovar pokazuje da kontinentalna Hrvatska itekako može stvoriti manifestaciju nacionalnog značaja. Upravo zato pitanje s početka teksta više ne zvuči kao pretjerivanje.

Je li Terezijana danas najveća kontinentalna manifestacija Hrvatske? Odgovor će dati deseci tisuća ljudi koji će krajem lipnja stići u Bjelovar. No jedno je sigurno – malo gdje ćete na jednom mjestu pronaći toliko glazbe, umjetnosti, povijesti, zabave, gastronomije i zajedništva kao tijekom dvanaest dana najvećeg slavlja koje je grad ikada pripremio. Ako tražite razlog za jednodnevni izlet, vikend putovanje ili nekoliko dana istinskog festivalskog doživljaja, kraj lipnja ove godine ima samo jednu adresu.