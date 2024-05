Jandroković: Nije vrijeme za jeftini politički ekshibicionizam

Konstituirajućoj sjednici novog, 11. saziva Hrvatskog sabora, 29 dana nakon parlamentarnih izbora u četvrtak su u zgradi parlamenta na Markovu trgu prisustvovali i bivši predsjednici države Stjepan Mesić i Ivo Josipović te bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, dok je aktualni šef države Zoran Milanović odlučio ponoviti ono što je učinio i 2020. pri konstituiranju prošlog saziva Sabora – nije došao. U sabornici su bili i tehnički premijer Andrej Plenković, predsjednici Vrhovnog i Ustavnog suda Radovan Dobronić i Miroslav Šeparović, bivši predsjednici Sabora Vladimir Šeks, Luka Bebić i Josip Leko, nekadašnji premijeri Zlatko Mateša i Franjo Gregurić i bivša premijerka Jadranka Kosor, vjerski predstavnici...

Sjednicu je, kao čelnik Sabora u prethodnom mandatu, započeo Gordan Jandroković koji je ubrzo riječ dao HDZ-ovu Anti Sanaderu kako bi on obrazložio zašto je 79 zastupnika upravo Jandrokovića predložilo da opet vodi Sabor.

– Gordan Jandroković ima više od 21 godinu iskustva u politici tijekom kojih je obnašao različite dužnosti. Za zastupnika u Saboru prvi je put izabran 2003., a ovoga travnja građani su mu dali povjerenje sedmi put – naveo je Sanader, nakon čega je uslijedilo glasanje. Za Jandrokovića je dalo glas 144 zastupnika, a njih šest bilo je protiv – Nikola Grmoja (Most), Krešo Beljak (HSS), Dalija Orešković (SSIP), Miro Bulj (Most), Marijan Pavliček (HS), Dražen Dizdar (PIP) i Josip Jurčević (kojem slijedi izbacivanje iz DP-a). Tako je Jandrokoviću pošlo za rukom treći put postati šefom Sabora, što u protekle 34 godine od samostalnosti naše zemlje nije uspjelo nijednom od 11 njegovih prethodnika.

– Dobiti treći put povjerenje zastupnika zaista je izuzetna čast. Svima nam želim uspješan saborski mandat, da kvalitetnim i predanim radom opravdamo povjerenje naših građanki i građana. A upravo je to povjerenje ključno. Jer nitko od nas ovdje nije došao slučajno. Nemojmo to zaboraviti. Nas su u ovaj visoki dom izabrali hrvatski birači koji su poslali nedvosmislenu poruku o tome kakav sastav Sabora žele. Legitimitet svih nas koji sjedimo ovdje – neosporan je. Današnje vrijeme nije vrijeme za jeftini politički ekshibicionizam ili dovođenje u pitanje temelja ustavno-pravnog poretka. Naprotiv, nužno se usredotočiti na našu primarnu parlamentarnu zadaću. A to je rad za opće dobro. Moramo zajedno osigurati ozračje za kvalitetnu političku raspravu i donošenje optimalnih zakona na dobrobit naših građana. Svatko u politici može svoje političke ideje artikulirati na sebi svojstven način. No, treba biti svjestan da odabrani politički stil uvijek ima i svoje posljedice, mora proći periodični sud birača – obratio se Jandroković zastupnicima nakon izbora nastavljajući kako su nedavni izbori pokazali da "birači itekako znaju razlučiti odgovorno od neodgovornog i konstruktivno od destruktivnog ponašanja" te kako "nasuprot populizmu i ekstremizmu koji globalno uzimaju sve više maha, Hrvatska treba političare koji su se spremni pošteno natjecati idejama i konkretnim prijedlozima, ljude koji moraju biti usmjereni na boljitak zajednice u kojoj žive, a ne na destrukciju i kritiku koja je prečesto sama sebi svrhom." Na kraju je najavio izmjene saborskog Poslovnika, radi unapređenja rada, te skorašnje privremeno preseljenje Sabora u zgradu Hrvatskog vojnog učilišta radi obnove sadašnje zgrade Sabor nakon potresa.

Potom je jednoglasno izabrano Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) kojim će opet predsjedati zastupnik nacionalnih manjina Robert Jankovics. Tijekom stanke koja je uslijedila održana je prva sjednica MIP-a, a neki od zastupnika koji su glasali protiv Jandrokovića pojasnili su zašto su to učinili, pokazujući i time da ne podržavaju novo sklopljenu vlast između HDZ-a i DP-a.

– Imamo izvanredno stanje. Doživjeli smo da je jedna politička grupacija koja se prije izbora deklarirala protiv Andreja Plenkovića i politika HDZ-a, koja je u prošlom sazivu Sabora pokretala i inicijative za smjenu pojedinih ministara i Vlade te je i protiv samog Plenkovića podnosila kaznene prijave, sad postala dio iste te vlasti. To je čista prijevara birača. DP sad bez imalo straha i srama propovijeda svoju ideologiju koja Hrvatsku baca u neka prošla, teška i crna vremena. Takvoj situaciji treba pružiti otpor i od prve sekunde jasno i glasno reći na kojoj smo to strani – pojasnila je Orešković. Bulj je ustvrdio da se Jandroković u prošlom mandatu pokazao kao pristran šef Sabora.

– Nismo mogli slobodno izražavati svoja stajališta, nego bi nas isključivao, a posebno se na meni iživljavao – rekao je Bulj, dok je Berljak dodao da ni Jandroković ni HDZ nisu niti će ikada biti njegov svijet. Dizdar je pak naglasio da će biti oporba, što je pokazao i tim glasanjem.

Svi su zastupnici potom položili zastupničke prisege. Jandroković je imenom i prezimenom prozvao 151 zastupnika. I, znajući kakva je bila dosadašnja praksa, da je sabornica tijekom plenarnih sjednica često znala zjapiti skoro prazna, a da su se neki zastupnici na svom radnom mjestu pojavljivali tako rijetko da su njihovi kolege znali reći kako ih nikada nisu ni vidjeli ni čuli, jučerašnja slika pune sabornice nešto je što se vidjelo prvi, a vjerojatno i posljednji put u ovom mandatu koji je tek započeo.

Uslijedio je izbor trojice potpredsjednika Sabora iz redova vladajuće većine, od čega su dva zadržala te funkcije jer su ih imali i u prethodnom mandatu – HDZ-ov Željko Reiner i predstavnik nacionalnih manjina Furio Radin, a prvi put potpredsjednikom Sabora postao je čelnik DP-a Ivan Penava. Reinerov su izbor podržala 143 zastupnika, a protiv je bio samo Dražen Dizdar (PIP). Za Penavu su glasala 123 zastupnika, jedan je bio suzdržan (sam Penava), a tri zastupnika SDSS-a bila su protiv. Radin je izabran jednoglasno, što je Jandroković popratio riječima: "E, to vas ja pitam." Tko će zauzeti preostala dva potpredsjednička mjesta iz redova oporbe, doznat će se idućeg tjedna.

