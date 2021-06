Jandroković: Milanović generira sukob s Vladom, neka malo smanji doživljaj

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u srijedu da predsjednik Republike Zoran Milanović generira sukob s Vladom, služi se neprimjerenim rječnikom i vrijeđa članove Vlade, zbog čega je i ministar vanjskih poslova odustao od odlaska na NATO summit.

“Treba pogledati tko generira sukob, evidentno je da sukob dolazi od predsjednika Republike, da je rječnik kojim se služi neprimjeren”, rekao je Jandroković u razgovoru za RTL Danas prije proslave 32. obljetnice HDZ-a koja se održava na zagrebačkom Jarunu.

Osvrnuo se i na današnju Milanovićevu izjavu, kada je kazao da premijer na njega šalje svoje suradnike i dodao da, kada ih već šalje, neka šalje “brate, bar lavove, a ne pudlice s protezom".

“Pozvao sam predsjednika Republike da malo smanji doživljaj, i da shvati da samo kroz civiliziranu, normalnu komunikaciju možemo graditi dobre i kvalitetne odnose. On očito na to ne pristaje i danas ponavlja uvrede i izraze koji su meni potpuno neprihvatljivi”, rekao je, uz ostalo, Jandroković.

Predsjednik Sabora zaključio je kako je “očito da će to trajati, bez obzira na to što s naše strane vrlo često pozivamo da to sve skupa stane i da se počnemo ponašati kao odgovorni i ozbiljni državnici".

Izjavio je i da je Milanovićeva neprimjerena komunikacija bila razlog zbog kojeg je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman odustao od odlaska na summit NATO-a, da je to “potpuno jasno”.

“Koliko znam, Radman je bio spreman ići, međutim, dan prije, ili dva dana prije summita, predsjednik Republike je i o njemu govorio na uvredljiv i difamacijski način i čovjek je odustao”, objasnio je Jandroković.

Ponovno je pozvao smijenjenu pročelnicu Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice Dijanu Zadravec da pokaže navodni SMS koji dokazuje da je on lobirao u procesu odabira ravnatelja u Vinogradskoj bolnici jer “želi da se stvari raščiste”.

“Ona (je) sama rekla da to nije SMS koji sam slao ja, nego netko drugi. Pa sad mene živo zanima tko je poslao, tko je primio taj SMS, kako je ona došla do tog SMS-a”, rekao je Jandroković i ustvrdio da on ni na koji način nije sudjelovao u procesu odabira novog ravnatelja te bolnice.

“Ovo je zaista jedna kleveta protiv koje se zaista teško braniti, jer ona ne pokazuje te poruke”, poručio je.

Jandroković je, uz ostalo, rekao da vladajuća većina u Hrvatskom saboru nije ugrožena, te vjeruje da će se dogovor postići s Radimirom Čačićem.

