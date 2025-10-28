Naši Portali
URAGAN MELISSA

Jamajku pogodila 'oluja svih oluja': Meteorolog pojasnio opasnosti uragana pete kategorije

28.10.2025.
u 20:58

Stručnjakinja za tropske ciklone Svjetske meteorološke organizacije Anne-Claire Fontan naglasila je da je riječ o katastrofičnoj situaciji, dodajući kako je Melissa za Jamajku "olujom svih oluja".

Uragan Melissa, najsnažnija oluja s kojom se Jamajka ikad suočila, stigla je dans do obale te karipske otočne države s 2,8 milijuna stanovnika. Oluja pete, najjače kategorije, pogodila je obalu s vjetrovima koji su dosezali do 295 kilometara na sat, objavio je američki Nacionalni centar za uragane. Lokalni dužnosnici su evakuirali gotovo šest tisuća ljudi u privremena skloništa, dok je vlada naredila obaveznu evakuaciju za oko 28 tisuća stanovnika. Dio ljudi ipak nije želio napustiti svoje domove. „Nemojte se kladiti protiv Melisse jer ćete izgubiti“, upozorio je dužnosnik Desmond McKenzie.

Stručnjakinja za tropske ciklone Svjetske meteorološke organizacije Anne-Claire Fontan naglasila je da je riječ o katastrofičnoj situaciji, dodajući kako je Melissa za Jamajku "olujom svih oluja". Očekuje se porast razine mora do četiri metra i količine oborina iznad 70 centimetara, što bi moglo izazvati katastrofalne poplave i klizišta.

Susjedni Haiti i Dominikanska Republika već danima bilježe velike količine oborina koje su odnijele najmanje četiri života, dok je na Jamajci troje ljudi poginulo pripremajući se za oluju. Nakon Jamajke, Melissa će proći preko istočne Kube i Bahama, gdje su vlasti već evakuirale stotine tisuća stanovnika.

Meteorolog Darijo Brzoja za Dnevnik Nove TV pojasnio je opasnosti uragana pete kategorije: „Peta kategorija uragana je najsnažnija razina, ali i iznimno rijetka, pojavljuje se u svega 2 do 5 posto slučajeva, otprilike svake dvije do tri godine.“ Brzoja podsjeća na uragan Katrin iz 2005. godine, koji je pogodio jug SAD-a, dodajući da je Melissa moguće i jača od Katrin. Brzoja objašnjava da uragani pete kategorije donose vjetrove brže od 252 kilometara na sat, plimni valove veće od 5,6 metara, uništavaju velike dijelove naselja, izazivaju dugotrajne prekide usluga i masovne evakuacije.

O samom nastanku Melisse meteorolog kaže: „Uragan je nastao u Karipskom moru, što nije uobičajeno jer 60 posto uragana nastaje u Atlantskom oceanu. Ti atlantski uragani obično počinju kao tropske oluje na obalama Afrike i rastu u uragan.“ Brzoja ističe da avioni koji lete u oko uragana jedini mogu dati precizne podatke o tome što se događa unutar oka uragana i o samoj oluji.

