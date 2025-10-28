FOTO Stiže im oluja kakvu još nisu vidjeli: 'Nitko na Jamajci nije proživio ništa usporedivo'

Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, možda najjaču u povijesti ove otočne države, dok američki meteorolozi upozoravaju na 'katastrofalne i po život opasne' uvjete. Uragan Melissa, koji bi trebao pogoditi kopno rano u utorak, već je odgovoran za tri 'smrtna slučaja povezana s olujom' na karipskom otoku, kao i za četiri smrtna slučaja na Haitiju i u Dominikanskoj Republici, javlja BBC.

S brzinama vjetra do 282 km/h, Melissa je uragan pete kategorije – maksimalne jačine. I još se pojačava. Stručnjaci upozoravaju da bi spori tempo uragana mogao značiti produljene obilne kiše u nekim područjima, povećavajući rizik od smrtonosnih poplava i klizišta. Jamajčanska vlada učinila je sve što može da se pripremi za oluju 'kakvu nikada prije nismo vidjeli', rekla je ministrica informiranja Dana Morris Dixon za Shauna Leyja u BBC-jevoj emisiji Newshour. S mogućim količinama kiše do 1 metra u nekim dijelovima otočne države, Dixon kaže da su to 'brojke koje nikada prije nismo vidjeli na Jamajci u pogledu oborina'. A povrh toga, dodaje Dixon, listopad je već najkišovitiji mjesec u zemlji.

- Tlo je već vrlo zasićeno. A onda primiti toliko kiše znači da ćemo imati poplave, opsežne poplave i klizišta u planinskim područjima - kazala je i dodala da je posljednji uragan koji je izravno pogodio Jamajku bio prije 37 godina i pozvala ljude da ovaj shvate ozbiljno. Jamajka ima 881 aktivno sklonište i sva su besplatna, dodala je.

Uragan Melissa donijet će 'katastrofalne i po život opasne brze poplave' na Jamajku, upozorava Nacionalni centar za uragane. Američka skupina očekuje između 15 i 30 inča kiše na Jamajci, s opsežnim kišama na Kubi i jugoistočnom Bahamima, donoseći 'brojna klizišta'. Očekuju se razorni vjetrovi do 209 km/h koji će uzrokovati nestanke struje i izolaciju zajednica. Slična je situacija na Haitiju, Dominikanskoj Republici i jugoistočnim Bahamima, gdje centar za uragane upozorava na po život opasne brze poplave i klizišta. Jamajčanski premijer Andrew Holness naredio je obveznu evakuaciju nizinskih područja dok se otok priprema za dolazak uragana Melissa. Naredbe za skloništa također su na snazi u zemlji, a sve javne škole prebačene su na online nastavu. Dvije međunarodne zračne luke, Norman Manley International Airport u Kingstonu i Sangster International Airport u Montego Bayu, također su zatvorene.

Meteorolog i lovac na oluje Matthew Cappucci kaže za BBC da će Melissa, uragan pete kategorije, biti najjači koji je pogodio Jamajku otkako se vode evidencije. Bio je jedan uragan, Gilbert, 1981. godine koji je ubio 49 ljudi na Jamajci, a bio je treće kategorije kada je stigao na kopno, kaže on. Melissa bi 'mogla bi biti reda veličine značajnija', jer jačina uragana ne raste linearno – raste eksponencijalno. - Nitko na Jamajci nije proživio ništa usporedivo s onim što će doživjeti - kaže Cappucci. Dodaje da iako uragani pete kategorije postoje, rijetko dolaze do kopna.