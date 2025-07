Jaka tuča pogodila dio Slavonije, a pogledajte što ide prema Osijeku i Vinkovcima

Snažno nevrijeme u poslijepodnevnim satima pogodilo je Slavoniju, a snažna tuča padala je na području Našica. Olujni oblaci trenutno se kreću prema Osijeku i Vinkovcima, a sudeći prema radarskoj slici, padat će obilna kiša. U Osijeku je oko 16.30 sati već bio pljusak, no novi oblaci stižu.

Za osječku regiju na snazi je narančasto upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Vjetojarnost grmljavine veća je od 65 posto.

Jutros je pak snažno nevrijeme pogodilo je Split, donoseći olujni vjetar, jaku kišu i tuču veličine oraha, što je izazvalo kaos u gradu. Ulice su poplavljene, stabla su padala na automobile i prometnice, a oštećen je i krov stadiona Poljud. Trajekt "Petar Hektorović" sudario se s dva plovila u luci, od kojih je jedno potonulo, dok su brodovi nekontrolirano plutali morem. Županijski centar 112 zaprimio je stotine poziva građana zbog poplava, oštećenja vozila i krovova, a nekoliko osoba je ozlijeđeno dok su deseci zatražili liječničku pomoć.

Sutra će vrijeme biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu u prvom dijelu dana lokalno moguće izraženiji uz grmljavinu i prolazno olujne udare vjetra. Poslijepodne na Jadranu sunčanije. Puhat će umjeren, lokalno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu i bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 15, na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviša temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 24 do 28 °C.