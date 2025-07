VIDEO U Splitu ogromna šteta, nekoliko desetaka ljudi tražilo liječničku pomoć: S Bena ljude spašavali gliserom

* Jako nevrijeme pogodilo je u utorak ujutro oko 9 sati Split

* Dijelovi grada bili su bez struje, sirene odzvanjaju gradom

* Još se ne zna kolika će biti šteta, no ogromna je

15:51 - Splitska Lučka kapetanija i Županijski centar 112 Split zaprimili su tijekom utorka ujutro više poziva u pomoć zbog nevremena koji je oko 9 sati zahvatio Split i okolicu, i na moru spašavali posade i putnike među kojima je bilo i djece, izvijestilo je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Zabilježen je udar Jadrolinijinog broda Petar Hektorović u brodove u gradskoj luci Split kada se uslijed jakog vjetra otrgnuo s veza broj 17. Nošen jakim vjetrom udario je u desni bok putničkog broda 'Kruna mora' koji je nedugo potom potonuo. Da ne bi došlo do isticanja dizelskog goriva u more postavljena je trostruka barijera upijajućih brana, naveli su iz Ministarstva.

"S obzirom da je putnički brod 'Kruna mora' u trenutku nesreće bio bočno privezan uz putnički brod 'Voyage' na istome su nastala oštećenja u predjelu gornje palube gdje je otrgnuta brodska ograda te razbijena stakla na brodskom salonu. Zabilježeno je i otrgnuće brodovi s vezova i pad lučke dizalice u Sjevernoj luci gdje se otrgnuo brod za rasuti teret 'Aya Evolution', koji​ plovi pod zastavom Liberije. Brod je sigurno vraćen na vez, uz asistenciju tegljača. Na obali Sjeverne luke u predjelu silosa, u more je pala ukrcajno iskrcajna dizalica, zbog čega je vez zatvoren za promet", navodi se u priopćenju Ministarstva.

Tijekom nevremena primljeni su brojni pozivi o štetama na plovilima i plovnim objektima. U 9 sati, tijekom trajanja nevremena na moru, voditelj jedrilice u bračkom kanalu poslao je poziv u pomoć zbog pogibeljne opasnosti za peteročlanu posadu, među kojima je bilo jedno dijete. U izravnoj komunikaciji s voditeljem prijavljen je slomljeni jarbol i pogonski stroj u kvaru. Odmah po zaprimanju dojave o događaju je obaviještena Ispostava lučke kapetanije Milna, čiji službenici su ubrzo pronašli i spasili posadu jedrilice, evakuirali ih na spasilačku brodicu i neozlijeđene prevezli u Split.

U 11.36 sati pomoć je zatražio voditelj brodice sa šest članova posade koji su tijekom plovidbe hvarskim arhipelagom ostali bez kormila brodice i s djelomičnim kvarom pogonskog stroja. U 12.13 sati svi su evakuirani na policijsku brodicu i neozlijeđeni prevezeni na sigurno, dok su havariranu brodicu preuzeli u tegalj djelatnici tvrtke specijalizirane za pružanje komercijalne pomoći posadama i plovilima na moru, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

U Kaštelanskom zaljevu te Splitskom i Bračkom kanalu plutaju naplavine "U području Kaštelanskog zaljeva, Splitskog i Bračkog kanala pluta više debala, ali i ostalih naplavina, zbog čega se do daljnjeg emitira poruka upozorenja (SECURITE), prema svim sudionicima u pomorskom prometu, navedenim područjem", ističe se u priopćenju.

15:10 - Koliko je snažno nevrijeme bilo pokazuje i ovaj video na kojem se vidi kako je tuča izlazila kroz wc školjke.

14:20 - Snažno nevrijeme zahvatilo je u utorak i Solin, istodobno kada i Split, i nanijelo materijalne štete, izvijestio je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, dodavši da djelatnici Grada, komunalna služba i vatrogasci saniraju štetu, a građane Solina pozvao je na strpljenje. "Nevrijeme koje je prošlo preko Solina, u malo vremena napravilo je veliku materijalnu štetu," izvijestio je Ninčević na svojoj Facebook stranici. Istaknuo je kako djelatnici Grada i Komunalnog društva, te članovi DVD Solin i DVD Vranjic evidentiraju stanje i saniraju štetu tako da se najprije rješava ono što predstavlja ugrozu za sigurnost ljudi.

Ninčević je pozvao sve za malo strpljenja poručivši kako na terenu svi i nastoje žurno odreagirati na sve što je nevrijeme iza sebe ostavilo. Iz solinskog DVD-a su izvijestili kako su imali desetak intervencija na uklanjaju dijelova stabala palih na prometnice, pri čemu je oštećeno nekoliko vozila. Vatrogasci su u Solinu, kako su rekli Hini, također intervenirali i na uklanjaju vode s poplavljenih ulica u središtu grada.

13:40 - Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavio je u utorak da je nevrijeme u Splitu izazvalo ogromne štete, posebno u zapadnom dijelu grada, ali nema ljudskih žrtava. "Nevrijeme je izazvalo jako velike štete, posebno u zapadnom dijelu Splita na području Bena, Poljuda, Kopilice i Stinica, sve do Vukovarske ulice, ali nema ljudskih žrtava", rekao je Boban novinarima. Naglasio je kako županijske službe surađuju s gradskim službama i pomažu im u otklanjanju posljedica nevremena.

Nakon intenzivne ljetne nevere, koja je pogodila Split jutros oko devet sati, nekoliko desetaka osoba zatražilo je liječničku pomoć u KBC-u Split i na Hitnoj medicinskoj službi, no radilo se samo o lakšim ozljedama. Po riječima splitskoga gradonačelnika Tomislava Šute, nevrijeme je prouzročilo veliku materijalnu štetu i prometni kolaps. Sve službe su na terenu i rade na saniranju i uklanjanju posljedica teške vremenske nepogode, dodao je gradonačelnik.

12:55 - Deset osoba koje su se u utorak ujutro u vrijeme nevremena zatekle na u splitskoj uvali Bene na sjevernoj strani brda Marjana, spašeno je plovilima jer im se nije moglo pristupiti s kopna, izvijestila je splitska policija. Kako je Hini rekla Sanja Nazlić, glasnogovornica splitsko-dalmatinske Policijske uprave, jutros je upućeno plovilo na područje Marjana zbog prijevoza osoba kojima je trebala pomoć jer su se u vrijeme nevremena zatekli na Benama, a nije im se moglo pristupiti s kopna.

"Policija je na službeno plovilo ukrcala šest osoba i prevezli ih do lučice Spinutu gdje ih je sačekao tim Hitne medicinske pomoći, jedna od njih je zadobila lakše ozlijede u vidu ogrebotina," izvijestila je Nazlić. Prije dolaska policijskog plovila četiri osobe je na gliser prihvatio građanin te ih prevezao također do lučice Spinut, dodala je.

12:20 - Nekoliko desetaka osoba zatražilo je u utorak nakon velikog nevremena liječničku pomoć u KBC-u Split i na Hitnoj medicinskoj službi, uglavnom se radi o lakšim ozljedama, jedna žena zadobila je ozljedu prsišta i izvan je životne opasnosti, a drugu je osobu udarila struja. ​Na Objedinjeni hitni bolnički prijem splitskog KBC-a do ​podneva ​su zaprimljen​a 24 pacijenta, a njihova medicinska obrada je u tijeku. Riječ je o lakšim tjelesnim ozljedama poput prijeloma, nagnječenja i ogrebotina.

​Ozlijeđenima su pomagali i djelatnici Hitne medicinske službe, čiji je voditelj Leo Luetić kazao da se uglavnom radilo o lakše ozlijeđenim osobama, ​dok je jedna ženska osoba zadobila ozljedu prsišta, ​no izvan ​je ž​ivotne opasnosti. ​Liječnici su zbrinuli i osobu koju je tijekom nevremena udarila struja. ​Najviše je ozlijeđenih bilo na ​marjanskim plažama Bene i Prva voda ​jer je tamo srušeno nekoliko stabala, te u gradskom kotaru Spinut, ​kao i u Gundulićevoj ulici i na Mažuranićevom šetalištu.

​Oglasili su se iz splitskog škvera i u priopćenju naveli da je tijekom snažnog nevremena zabilježena ​značajna materijalna šteta u Brodosplitu. ​"Jak vjetar i obilna kiša doveli su do rušenja velike portalne dizalice te oštećenja​ imovine, ​proizvodnih hala i radnih prostora, s kojih je vjetar odnosio krovove i​ razbijao prozore i stakla, uključujući i vozila pogođena srušenim stablima". Srećom, nema ozlijeđenih, no posljedice nepogode još se saniraju. Želimo zahvaliti svim kolegama i timovima koji neumorno rade na​ raščišćavanju i osiguravanju prostora.​ Ovakvi događaji još jednom nas podsjećaju na važnost brze reakcije,​ solidarnosti i otpornosti u izazovnim trenucima​, poručili su iz Brodosplita.

​Još se pouzdano ne zna visina materijalne štete na stadionu na Poljudu, gdje su stradali krov, igralište, dvorana, uredi i struj. Nakon smirivanja vremena utvrdit će se kakvo je stanje i koliko je tisuća eura štete iza sebe ostavilo nezapamćeno nevrijeme u Splitu.



10:31 Županijski centar 112 Split zaprimio je više dojava građana o posljedicama nevremena koje je jutros zahvatilo područje grada Splita. Dojave su se odnosile na plavljenje objekata i ulica, oštećenje krovova, pad stabala i grana na prometnice, oštećenja na vozilima. Prema trenutno dostupnim podacima, jedna je osoba ozlijeđena, javlja Civilna zaštita.

9:14 Zbog tehničkih poteškoća u ovom trenutku izvan funkcije je broj 192, radi čega obavještavamo građane da Operativno komunikaciji centar policije PU splitsko-dalmatinske mogu kontaktirat na broj 307- 139.

9:10 Nekoliko stabala palo je i po autima. Pala je i tuča. U 8:50 sati počelo je jakim vjetrom koji je sve dizao u zrak, te jakom krupom i kišom koja još traje. Na splitskim ulicama čuju se zvukovi hitnih službi, Splićani masovno zovu za pomoć. Još se ne zna kolika je šteta u gradu, no sigurno će biti velika.

9:00 "Ovo u Splitu nikad u životu nisam vidjela", javlja nam čitateljica. "Doslovno ne vidim izvan balkona trenutačno ništa. Stoje auti po cesti, ne može se voziti", dodaje. Kaže da je sve krenulo u sekundi. Na snimkama koje čitatelji šalju vidi se kako se voda kao potok slijeva niz ulice, posvuda su polomljene grane, vide se srušeni motocikli. Čuju se sirene diljem grada.

Za cijelu zemlju danas je upaljen meteoalarm. Jaka kiša pada i u Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske. Sutra će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu u prvom dijelu dana lokalno moguće izraženiji uz grmljavinu. Poslijepodne na Jadranu sunčanije. Puhat će umjeren, lokalno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu i bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 15, na Jadranu od 15 do 20 °C. Najviša temperatura uglavnom od 18 do 23, na Jadranu od 24 do 28 °C.