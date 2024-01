Jak vjetar stvara velike poteškoće u prometu: Ograničenja na A7 i Jadranskoj magistrali, ne voze brodovi i katamarani

Zbog vjetra je zabranjen promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama na autocesti A7 Rijeka istok-Šmrika, te na dijelu Jadranske magistrale i na Krčkom mostu, a u prekidu su i brojne brodske linije, izvijestio je u subotu navečer Hrvatski autoklub (HAK).

Na Jadranskoj magistrali promet je zabranjen između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Na Krčkom mostu zbog olujnog vjetra zabrana je izdana za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 metara, autobuse na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu i osobna vozila koja vuku malu prikolicu.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. U priobalju puše jak vjetar. Savjet vozačima je da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Pojačan je promet na autocestama A2 Zagreb-Macelj i A3 Bregana-Lipovac u smjeru Slovenije te na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su brodske linije: Mali Lošinj-Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Komiža-Biševo, te trajektne linije: Sumartin-Makarska, Ubli-Vela Luka-Split. Ploče-Trpanj, Sućuraj-Drvenik, Prapratno-Sobra, Split-Vela Luka-Ubli.

U prekidu su i katamaranske linije: Pula-Zadar, Milna-Rogač-Split, Split Rogač-Milna, Sobra (Mljet)-Šipanska luka-Dubrovnik, Korčula-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Split-Vis, Split-Hvar-Vela Luka-Ubli, Split-Bol-Jelsa, Mali Lošinj-Cres-Rijeka;

Trajekt na liniji Trogir-Drvenik Veli-Drvenik Mali ne pristaje u luku Drvenik Mali, trajekt na liniji Šibenik-Kaprije-Žirje ne pristaje u luku Kaprije a katamaran na liniji Jelsa-Bol-Split ne pristaje u Bolu, izvijestio je HAK.

Podsjetimo, nedjelju je za dio Hrvatske izdan crveni meteoalarm. Crveni meteoalarm, koji označava izuzetno opasno vrijeme, izdan je zbog jakog vjetra za područje riječke regije, Kvarnera i Kvarnerića i Velebitskog kanala, a u riječkoj regiji mogući su udari vjetra i do 180 km/h.

- Jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Najjači udari vjetra 65-180 km/h. Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - stoji na stranici meteo.hr pod crvenim upozorenjem za riječku regiju.

Što se tiče prognoze za nedjelju, očekuje nas razmjerno vjetrovito te umjereno do pretežno oblačno s češćom oborinom u unutrašnjosti. U početku će većinom padati kiša, samo u gorju i snijeg. U drugome dijelu dana uz pad temperature kiša će i u nizinama postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Stvaranje snježnog pokrivača očekuje se ponajprije u gorju.

Na Jadranu mjestimična kiša uglavnom u noći i ujutro, a podno Velebita i malo snijega nošenog burom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, moguće i s olujnim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim, pod Velebitom i orkanskim udarima, u Dalmaciji još prijepodne jugo. Jutarnja temperatura od 3 do 6, na Jadranu od 6 do 12 °C. Dnevna između 5 i 10, u gorju i središnjim predjelima niža, a na Jadranu od 10 do 15 °C, piše DHMZ.

