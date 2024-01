Stiže nam veliko zahladnjenje: Snijeg moguć već krajem dana, upaljen niz alarma

Pretežno oblačno s povremenom kišom, češćom u drugom dijelu dana, obilnijom na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, najavio je u prognozi za subotu Državni hidrometeorološki zavod. Uz zahladnjenje u najvišem gorju krajem dana se očekuju i susnježica i snijeg, uslijed velike promjene vremena koja stiže ovog vikenda. Vjetar ponegdje umjeren južni i jugoistočni, u Gorskoj Hrvatskoj i jak. Poslijepodne će ponajprije u središnjim predjelima zapuhati umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, prema večeri na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, ponegdje na istoku i na Jadranu između 13 i 17 °C, najavljuje DHMZ.

Osim toga, izdano je niz upozorenja za danas i sutra. Dok će duž obale i unutrašnjosti Dalmacije, kao i u Gorskom kotaru i Lici na snazi biti žuti meteoalarm zbog jake kiše i vjetra, na obali će biti upaljeno narančasto upozorenje zbog juga s udarima do 100 km/h. Sutra će pak vrijeme biti još nestabilnije, pa će i zagrebačka i karlovačka regija biti u žutom alarmu zbog snijega te vjetra s udarima do 55 km/h, a na području Velebitskog kanala biti upaljeno upozorenje najvećeg stupnja zbog vjetra koji će na udare biti i do 150 km/h.

Što se tiče nedjelje, kada se očekuje najveća promjena, DHMZ najavljuje umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Uz pad temperature zraka kiša će ponajprije u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg, a prema večeri i drugdje u nizinama unutrašnjosti. Očekuje se stvaranje snježnog pokrivača, osobito u višim predjelima, a na sjevernom Jadranu moguć je snijeg nošen burom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, lokalno uz moguće olujne udare, a na istoku i sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura s olujnim, pod Velebitom i orkanskim udarima, no u Dalmaciji još prijepodne jugo, na krajnjem jugu do kraja dana. Najniža temperatura zraka uglavnom od -3 do 1, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša između 4 i 9, duž obale i na otocima od 10 do 14 °C.

''Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme'', upozorio je HAK.

