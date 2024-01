Stiže velika promjena vremena: Za dio zemlje upaljeno crveno upozorenje

Za nedjelju je za dio Hrvatske izdan crveni meteoalarm. Crveni meteoalarm, koji označava izuzetno opasno vrijeme, izdan je zbog jakog vjetra za područje riječke regije, Kvarnera i Kvarnerića i Velebitskog kanala, a u riječkoj regiji mogući su udari vjetra i do 180 km/h.

- Jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Najjači udari vjetra 65-180 km/h. Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - stoji na stranici meteo.hr pod crvenim upozorenjem za riječku regiju.

Što se tiče prognoze za nedjelju, očekuje nas razmjerno vjetrovito te umjereno do pretežno oblačno s češćom oborinom u unutrašnjosti. U početku će većinom padati kiša, samo u gorju i snijeg. U drugome dijelu dana uz pad temperature kiša će i u nizinama postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Stvaranje snježnog pokrivača očekuje se ponajprije u gorju.

Na Jadranu mjestimična kiša uglavnom u noći i ujutro, a podno Velebita i malo snijega nošenog burom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, moguće i s olujnim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim, pod Velebitom i orkanskim udarima, u Dalmaciji još prijepodne jugo. Jutarnja temperatura od 3 do 6, na Jadranu od 6 do 12 °C. Dnevna između 5 i 10, u gorju i središnjim predjelima niža, a na Jadranu od 10 do 15 °C, piše DHMZ.

