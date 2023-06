'Ja to nikada nisam rekao': Što je Modrić izgovorio na sudu i kako je Mamić prije Lovrena divljao

Tek nekoliko dana nakon što je podigao pehar Lige prvaka, zvijezdu Real Madrida Luku Modrića tog je utorka, 13. lipnja 2017., dočekalo manje ugodno iskustvo. Sjeo je na klupu za svjedoke na Županijskom sudu u Osijeku, na suđenju Zdravku i Zoranu Mamiću, porezniku Milanu Pernaru te Damiru Vrbanoviću. Dan kasnije, poziciju svjedoka trebao je preuzeti njegov suigrač iz reprezentacije Dejan Lovren. Transferi njih dvojice iz Dinama u strane klubove predmet su, među ostalim, optužnice za izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama.

Automobil koji ga je dovezao kratko se zaustavio pred osječkim sudom, Modrić je utrčao u zgradu, ništa ne komentirajući, a uslijedio je njegov iskaz u sudnici koji se i danas, šest godina kasnije, prepričava. I to je činjenica.

Predmet je prve optužnice protiv braće Mamić, ponovimo, i podjela novca od njegova transfera iz Dinama u engleski Tottenham. Tužitelji su stava, ukratko, kako Modrić nije imao pravo na polovicu iznosa od transfernog obeštećenja. Dinamo je time, po optužnici, a kasnije i pravomoćnoj presudi, oštećen za 80 milijuna kuna, a 52 milijuna završila su u rukama Zdravka Mamića. Iako je u istrazi Modrić izjavio kako je aneks o podjeli novca sačinjen kada je on već igrao za Tottenham, na svjedočenju u lipnju 2017. poručio je: "Ja to nikada nisam rekao!"

Za njegov prelazak u Tottenham, započeo je on tada na osječkom sudu, Dinamo je dobio "21 ili 23 milijuna eura".

- Dio tog novca isplaćen je i meni, temeljem aneksa kojeg sam potpisao s Dinamom o podjeli transfera pola-pola. Tu sam podjelu dogovarao sa Zdravkom Mamićem. Ne mogu se sjetiti tko je prvi potaknuo priču oko transfernog obeštećenja, to je bilo davno – započeo je Modrić.

Anekse ugovora, pa tako i o podjeli transfernog obeštećenja, potpisivao je, dodao je, svaki put kada bi produživao profesionalni ugovor s Dinamom, dakle dva puta. Tužitelj Tonči Petković predočio je Modriću aneks od, kako piše, 10. srpnja 2004.

- Da, ja sam ga potpisao, kada sam 2008. odlazio iz Dinama – kazao je potom Modrić.

- Možete onda objasniti kako to da je na njemu datum 10. srpnja 2004.? - nastavio je tužitelj.

- Zato što, kad sam odlazio iz Dinama, po ugovoru iz ranijeg aneksa, novac iz transfera trebao je ići u inozemstvo. Ali ja sam inzistirao da ne dajem novac u inozemstvo, već želim da ide u Hrvatsku – pojasnio je. Nije tada, kazao je, imao otvoren račun u inozemstvu.

- Taj aneks iz 2004. je, rekli ste, ponovno potpisan 2008. Je li Vam poznato što je bilo s originalnim aneksom? - pitao je dalje Petković.

- Ne mogu se sjetiti – rekao je.

Tužitelj je nastavio sa setom pitanja o spornim aneksima, na što je glasno negodovao Zdravko Mamić.

- Još jednom se ustanite, a da niste dobili riječ, kaznit ću vas novčano. Ometate raspravu, zbunjujete svjedoka, pravite nered - upozorio ga je sudac Darko Krušlin. Inače, sudac Krušlin i sam je prije desetak dana dobio optužnicu, a tereti ga se za primanje mita od Zdravka i Zorana Mamića, baš kao i njegove kolege Zvonka Vekića i Antu Kvesića. Krušlin i Vekić više nisu suci.

- Ne zbunjujem ga ja, nego tužitelj. Meni visi deset godina zatvora! - nastavio je Mamić.

- Ja znam da Vam visi što god visi, ali ne možete tako postupati – ponovio je Krušlin.

Luka Modrić je u istrazi ustvrdio kako mu je, u razgovorima o njegovu transferu u neki europski klub, Zdravko Mamić više puta obećao određeni iznos od transfera. Točna cifra se, kazao je tada, nikad nije spominjala. "Iako je Zdravko Mamić meni obećao dio novca, to nikada mi nismo stavili u pisanu formu, već je sve bilo temeljem usmenog dogovora između nas dvojice", izjavio je igrač lani.

- Mislio sam pri tome na građanski ugovor koji sam imao s Mamićem i koji je regulirao tu raspodjelu, a ne na aneks ugovora o podjeli transfernog obeštećenja između mene i Dinama – izjavio je, pak, Modrić.

Petković mu je zatim pročitao, možda, ključni pasos njegova iskaza iz istrage. "Nakon što sam već igrao za Tottenham, sačinjen je aneks profesionalnog ugovora između mene i Dinama, po kojemu meni pripada 50 posto transfera. Mamić mi je tada objasnio kako je nužno da potpišem taj aneks, kako bih mogao dobiti dio novca od transfera u Tottenham", naveo je tada, stoji u spisu, Luka Modrić.

- Nikada nisam rekao da je aneks potpisan nakon mog odlaska u Tottenham, nego da se ne mogu sjetiti kada je to napravljeno. Razgovarali smo nakon transfera isključivo o podjeli novca između nas dvojice, da razriješimo naš građanski ugovor kako Mamić više ne bi imao nikakva potraživanja prema meni. To vi vrlo dobro znate – izjavio je svjedok. Građanski ugovor s Mamićem on je potpisao, prisjetio se, kada je s 14 godina došao u Dinamo.

Opisao je, zatim, put novca od transfera.

- Nakon što bi Tottenham uplatio Dinamu dio transfera, polovica tog iznosa sjela bi na moj privatni račun. Slijedile su isplate Mamiću, sukladno građanskom ugovoru. Podizao sam novac sa svog računa i u poslovnici Hypo banke predavao ga Zoranu Mamiću ili Zdravkovom sinu Mariju – ispričao je. Na upit zašto nije uplaćivao novac na račun, odgovorio je kako je "tako htio Zdravko Mamić".

- Nakon što sam isplatio što sam trebao, raskinuli smo građanski ugovor. Tim raskidom utvrđuje se da više nemam pravo na potraživanja od kluba temeljem plaća, premija i nagrada, a ne podjele transfernog obeštećenja – istaknuo je.

Luka Modrić ispričao je na sudu i kako Zdravka Mamića poznaje od svoje 14 godine, kada je stigao u Dinamo, te da su njegovi roditelji tada zaključili ugovor s Mamićevom agencijom. - Ta Agencija je služila za pomaganje igračima. Imao sam do 500 maraka mjesečnih primanja, opremu za nogomet, kopačke, stanarinu plaćenu i ugovor da, s 18 godina, dobijem auto Golf 5. U toj agenciji je bilo dosta igrača koji su imali ugovor s Mamićem. – naveo je svjedok.

Ne sjeća se kako je dobio Golf 5, koji mu je, inače, ukraden. - Prvim profesionalnim ugovorom s Dinamom bila je predviđena i moja plaća, koja je vremenom rasla. Bilo je potpisivanja aneksa za povećanje plaće – rekao je. Prvi profesionalni ugovor potpisao je na pet godina, a drugi na 10 godina i s plaćom od 132.000 eura godišnje. Što se tiče naknade od 500 maraka, koju je ranije spomenuo, Modrić se nije mogao sjetiti je li isplaćivana na ruke ili na račun. Tužitelji su stavili primjedbu na Modrićev iskaz, dok Zdravko Mamić nije imao prigovora.

- Njegov je iskaz nešto najdivnije i najpoštenije što je ikada bilo. Njemu su jednostavno uvalili jednu rečenicu koju nikada nije rekao. Mi smo u Londonu dogovarali podjelu temeljem građanskog ugovora između njega i mene. To je početak i kraj priče. Sve ostalo je velika, gnjusna predstava – komentirao je kasnije Zdravko Mamić. - Ne bih rekao da je promijenio iskaz, nego da je rekao istinu – nastavio je. Priznao je da mu je laknulo. - Luka je čestit čovjek i nema toga na kugli zemaljskoj koji bi na njega utjecao. Brižljivo skrbi i gradi svoju karijeru i naravno da mu nije ugodno, kao planetarnoj zvijezdi, pojaviti se u sudskoj parnici, pa makar i kao svjedok – dodao je.

Svjedočenje Luke Modrića izazvalo je burne reakcije u javnosti, a najviše zbog izjava da se određenih stvari ne sjeća. Zdravko Mamić stoga je sutradan ušetao u osječku sudnicu vidno nervozan. Svjedočiti je trebala obitelj Lovren, a prvi je na klupu za svjedoke sjeo Dejanov otac Saša. Svjedoka je ispitivao tužitelj, a njegova su pitanja, po Mamićevu stavu, bila presugestivna. Mamića je to razljutilo, sudac Darko Krušlin zaprijetio mu je izbacivanjem iz sudnice, odvjetnici su ga pokušali umiriti, no Mamić nije posustao. Tadašnja Mamićeva odvjetnika Jadranka Sloković ga je pokušala utišati govoreći mu "ššš", a upravo to izazvalo je Mamićev divljački ispad u sudnici. - Ma što pričaš? - dreknuo je Mamić na odvjetnicu.

- Što ti to vičeš na mene? - uzvratila je.

- Otkazujem punomoć odvjetnicima, sam ću se braniti! - nastavio je Mamić.

- Mi otkazujemo punomoć! – udarila je kontru uznemirena Sloković te se počela pakirati.

Bio je to potpuni "prekid filma". Sudac izbacuje Mamića na hodnik i, na kraju, prekida raspravu. Mamić je ostao bez odvjetnika, ima osam dana da angažira novoga ili će mu sud dodijeliti branitelja po službenoj dužnosti. Novo ročište je 3. srpnja, a Dejan Lovren nije svjedočio. Nakon svega, mnoge je zanimalo je li sve bila samo predstava, no Mamić je imao spreman odgovor. - Ma koja taktika?! Dao bih život da je Lovren svjedočio, jer suđenje bi bilo završeno. Neću dopustiti da se od mene pravi magarca. Nisam frajer bez jaja, ja sam frajer s itekakvim jajima, a tko ima potrebu, može provjeriti - kazao je.

Nije dugo trebalo čekati ni na potez DORH-a. Šest dana nakon Modrićeva svjedočenja, protiv njega je otvoreno istraživanje. Modrić je u srpnju ponovno stigao u Osijek, ali u zgradu Općinskog državnog odvjetništva. Najmanje sat i 10 minuta "rešetali" su ga pitanjima zbog sumnje u davanje lažnog iskaza nedavno na suđenju braći Mamić na Županijskom sudu u Osijeku.

- Ja sam samo došao da bih iznio svoju obranu i reći istinu, kao i svaki put do sada. Moja je savjest mirna i siguran sam da će se na kraju dokazati da nisam počinio nikakvo kazneno djelo. I dalje o tome ne mogu pričati zbog postupka – kazao je on na izlasku s ispitivanja. Slučaj je na koncu preuzeo Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, koje je u ožujku 2018. podiglo optužnicu protiv Luke Modrić zbog lažnog svjedočenja. No, optužnica je odbačena u listopadu 2018., odlukom Optužnog vijeća Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Luka Modrić u međuvremenu se okitio srebrom sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, kao i titulom najboljeg nogometaša svijeta.