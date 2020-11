Izvanredna situacija u varaždinskoj bolnici: Morali seliti pacijente na respiratore

Ravnatelj varaždinske Opće bolnice trebao je gostovati večeras u Dnevniku Nove TV, no gostovanje je odgodio zbog izvanredne situacije u bolnici.

Naime, bolnica je tijekom dana odlučila otvoriti još jedno krilo za intenzivnu njegu najtežih bolesnika na respiratoru pa su ih morali preseliti, a u seljenje pacijenata uključio se cijeli Stožer civilne zaštite varaždinske županije.

– Tijekom dana došlo je do problema s kisikom na tom odjelu i sve se dodatno zakompliciralo. Šest osoba koje su na respiratoru potrebno je preseliti na nove uređaje koji su stigli u bolnicu no sve je zakomplicirao ovaj novi moment pa cijeli Stožer sudjeluje u hitnom rješavanju ovog problema. Sve se dogodilo u najgori mogući trenutak jer je u Varaždinskoj županiji trenutno hospitalizirano 185 pacijenata sa srednjom i teškom kliničkom slikom, a njih 15 je na respiratoru. Znamo da je varaždinska bolnica prijašnjih dana i tjedana vapila za novim respiratorima koje su u međuvremenu dobili, trenutno ih imaju dovoljno, no čini se kako postoje i drugi problemi – izvijestio je reporter Nove TV.