Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NESTABILNOST TRŽIŠTA

Stiglo upozorenje svim članicama EU: 'Počnite se pripremati za zimu'

Šibenik: Istovar boca plina za kućanstvo
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
23.03.2026.
u 16:18

Pravodobne i koordinirane pripreme ključne su kako bi se osiguralo pravilno punjenje skladišta plina za sljedeću sezonu grijanja, prilagodba tržišnim okolnostima i primjena fleksibilnosti, upozorava EK

S obzirom na nestabilnost tržišta koja proizlazi iz sukoba na Bliskom istoku, Europska komisija poziva države članice da koordinirano i pravodobno započnu sezonu punjenja skladišta plina i pripreme za sljedeću zimu, poručili su u svom priopćenju.

"Sigurnost opskrbe energijom u EU trenutačno je i dalje zaštićena zbog činjenice da je ovisnost o uvozu iz pogođene regije ograničena te zbog pošiljki ukapljenog prirodnog plina koje su uspjele proći kroz Hormuški tjesnac prije sukoba. Međutim, pravodobne i koordinirane pripreme ključne su kako bi se osiguralo pravilno punjenje skladišta plina za sljedeću sezonu grijanja, prilagodba tržišnim okolnostima i primjena fleksibilnosti", stoji u priopćenju.

"Zahvaljujući zajedničkim političkim odlukama, koordiniranom radu na diversifikaciji i ubrzanom uvođenju energije proizvedene u Europi puno smo bolje pripremljeni u usporedbi s 2022. No naša je izloženost nestabilnom globalnom tržištu jasna pa se moramo pobrinuti da već sada počnemo raditi na pripravnosti za zimu i da taj rad bude koordiniran. Što raniji početak punjenja skladišta omogućio bi dulje razdoblje utiskivanja i po potrebi prilagodbu tržišnim okolnostima kako bi se ublažio pritisak na cijene i izbjegla panika krajem ljeta. U ovim teškim vremenima od ključne je važnosti da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili naše građane i poduzeća", poručio je povjerenik za energetiku i stanovanje Dan Jørgensen.

U dopisu upućenom svim ministrima energetike EU povjerenik je podsjetio da se Uredbom EU o skladištenju plina državama članicama omogućuje veća fleksibilnost u postizanju ciljeva punjenja skladišta kako bi mogle brzo reagirati na promjenjive tržišne uvjete. Ta fleksibilnost, uključujući mogućnost smanjenja cilja punjenja ili, pod određenim uvjetima, njegova postizanja tijekom duljeg vremenskog razdoblja, može pridonijeti smanjenju potražnje za plinom u razdobljima kada je ponuda ograničena i smanjiti pritisak na cijene plina u Europi. Dodatne informacije o Uredbi EU o skladištenju plina dostupne su ovdje.
Ključne riječi
energenti plin EU rat na Bliskom istoku

Komentara 4

Pogledaj Sve
ZI
Zir
16:36 23.03.2026.

Feralovci došli na svoje!!!

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
16:34 23.03.2026.

Ursula kaja itd

PU
puran
17:00 23.03.2026.

Moji susedi več pilaju drva, motorke rade od jutra do noći.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!