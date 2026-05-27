Izrael tvrdi da je ubio novog šefa Hamasovog oružanog krila, u napadu poginuli i njegova supruga i sin

Izrael je u srijedu objavio da je ubio novoimenovanog zapovjednika oružanog krila Hamasa u Gazi, samo nekoliko dana nakon što je likvidirao njegova prethodnika, dok istodobno pojačava vojni pritisak u Gazi i širi operacije u Libanonu. Izraelska vojska priopćila je da je Mohammad Odeh ubijen u operaciji u Gazi u utorak. Njegov rođak potvrdio je Reutersu njegovu smrt te rekao da će se sprovod održati nakon podnevne molitve u gradu Gazi. Hamas još nije objavio službeno priopćenje, no u izjavi njegove obitelji navodi se da je ubijen zajedno sa suprugom i sinom.

Zdravstvene vlasti u Gazi objavile su da je u istom izraelskom napadu, koji je uništio gornji kat stambene zgrade u četvrti Rimal u gradu Gazi, ubijeno šest osoba, među njima najmanje jedna žena, dok je više od 20 ljudi ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju mjesto napada u potrazi za mogućim dodatnim žrtvama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u utorak da je Odeh tijekom napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. vodio obavještajni odjel Hamasa te da je prije otprilike tjedan dana imenovan nasljednikom Izz al-Dina al-Haddada, glavnog zapovjednika oružanog krila Hamasa, kojeg je Izrael ubio 15. svibnja.

Izvori bliski Hamasu nisu potvrdili Odehovo imenovanje za novog vojnog zapovjednika, ali su se složili da se smatrao mogućim Haddadovim nasljednikom kao čelnik vojne obavještajne službe i vjerojatno posljednji preživjeli član višeg vodstva oružanog krila Hamasa. Samo nekoliko sati prije napada Izrael je objavio da je proširio kopnene operacije u Libanonu, gdje se od kraja veljače, nakon napada na Iran koje je izveo zajedno sa Sjedinjenim Državama, sukobljava s proiranskim Hezbollahom. Izrael također pojačava vojne aktivnosti na Zapadnoj obali. Izrael i Hamas i dalje su u zastoju u neizravnim pregovorima o provedbi druge faze sporazuma o primirju, koja uključuje razoružanje Hamasa i povlačenje izraelske vojske.

Primirje dogovoreno u listopadu ostavilo je Izrael pod kontrolom više od polovice Gaze, dok Hamas kontrolira manji dio obalnog teritorija. U priopćenju je izraelski ministar obrane Israel Katz rekao da Hamas više neće imati civilnu ni vojnu kontrolu nad Gazom te da će plan za ono što je nazvao "dobrovoljnom migracijom" iz enklave biti proveden "u pravo vrijeme i na pravi način". Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, koje ne razlikuju civile od boraca, oko 900 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima otkako je primirje stupilo na snagu. Izraelska vojska priopćila je da su u istom razdoblju militanti ubili četiri izraelska vojnika.

Od početka rata u Gazi Izrael je ubio desetke Hamasovih čelnika i vojnih dužnosnika te je poručio da će ubiti ili zarobiti svakoga za koga tvrdi da je sudjelovao u napadima 7. listopada 2023. Hamas ne objavljuje podatke o poginulim pripadnicima svojih snaga. Izrael tvrdi da su napadi nakon primirja usmjereni na sprječavanje novih napada ili zaustavljanje ljudi koji se približavaju liniji razgraničenja s Hamasom. Prema zdravstvenim vlastima u Gazi, od početka rata u listopadu 2023. poginulo je više od 72.000 stanovnika Gaze, većinom civila. Izrael tvrdi da poduzima izvanredne mjere kako bi izbjegao civilne žrtve. Prema izraelskim podacima, u Hamasovim napadima 7. listopada 2023. ubijeno je 1.200 ljudi.