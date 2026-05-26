'POJAČAT ĆEMO NAPADE'

Netanyahu najavio eskalaciju: 'U ratu smo, ne skidamo nogu s gasa'

VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
26.05.2026.
u 01:00

Izrael i Hezbolah nastavili su razmjenjivati vatru unatoč primirju postignutom 16. travnja, čiji je cilj bilo zaustaviti širenje američko-izraelskog rata protiv Irana. Teheran zahtijeva prekid izraelskih napada u Libanonu kao uvjet u pregovorima sa Sjedinjenim Državama

Izrael će pojačati napade na Hezbolah u Libanonu, rekao je u ponedjeljak premijer Benjamin Netanyahu, dok je američki dužnosnik rekao da militantna skupina ignorira upozorenja da prestane pucati na Izrael u sukobu koji bi mogao ugroziti pregovore SAD-a i Irana. Izrael i Hezbolah nastavili su razmjenjivati vatru unatoč primirju postignutom 16. travnja, čiji je cilj bilo zaustaviti širenje američko-izraelskog rata protiv Irana. Teheran zahtijeva prekid izraelskih napada u Libanonu kao uvjet u pregovorima sa Sjedinjenim Državama.

Dok su se SAD i Iran, čini se, približili potencijalnom dogovoru, Netanyahu je rekao da se s Trumpom složio da će Izrael zadržati pravo suočiti se s prijetnjama na svim frontama, uključujući Libanon. "U ratu smo s Hezbolahom i pojačat ćemo naše napade", najavio je Netanyahu u ponedjeljak navečer u objavi na Telegramu. Rekao je da izraelska vojska "ne skida nogu s gasa". "Naprotiv, rekao sam da još više pritisnemo gas", dodao je.

Nije bilo neposrednih komentara militantne skupine ili libanonskih dužnosnika. Izraelska vojska ostala je raspoređena u širokom području južnog Libanona od primirja 16. travnja. Njihove zračne snage napadaju ono što opisuju kao položaje Hezbolaha, dok kopnene snage uništavaju gradove koje, kako tvrde, skupina drži pod kontrolom.

