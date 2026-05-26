Novi američki napad na Iran: Gađali su mjesta za lansiranje raketa i brodove

SAD je izveo nove napade na Iran

Tri eksplozije čule su se u lučkom gradu Bandar Abbas

Tijek događaja: 6:49 - Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u utorak da su pregovori o sporazumu s Iranom ometani sporovima oko formulacije sporazuma. "Trebat će nekoliko dana da se smire... neslaganja oko riječi, rečenice“, rekao je Rubio novinarima u avionu tijekom putovanja u Indiju.

6:20 - Cijene nafte blago su porasle preko noći nakon što su ranije tijekom dana pale ispod 100 dolara po barelu, nakon što su i SAD i Iran nagovijestili da su bliže dogovoru.

6:16 - Predsjednik Donald Trump iznio je svoje planove za uništavanje iranskog obogaćenog urana. Rekao je da će biti ili prevezen u Sjedinjene Države, zbrinut na licu mjesta ili odvezen na drugu lokaciju.

"Obogaćeni uran bit će ili odmah predan Sjedinjenim Državama radi transporta kući i uništenja ili, po mogućnosti, u suradnji i koordinaciji s Islamskom Republikom Iran, uništen na licu mjesta ili, na drugoj prihvatljivoj lokaciji, uz prisustvo Komisije za atomsku energiju ili njenog ekvivalenta, koja će svjedočiti ovom procesu i događaju“, objavio je Trump na Truth Socialu.

6:10 - Tri eksplozije čule su se u lučkom gradu Bandar Abbas, priopćio je Iranski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) u kratkoj izjavi pozivajući se na "izvore", ali nije bilo neposredne službene potvrde uzroka eksplozija. U kasnijoj izjavi, IRGC je rekao da se zvuk eksplozije čuo u blizini zračne luke Bandar Abbas. Iranski sustav protuzračne obrane u Bandar Abbasu "aktiviran je za suzbijanje neprijateljskih ciljeva", dodao je IRGC. Iranska državna novinska agencija Islamske Republike (IRNA) također je izvijestila da se "oko ponoći čuo zvuk nekoliko uzastopnih eksplozija... u gradu Bandar Abbas, čiji uzrok još nije objavljen od strane službenih izvora". Iranska poluslužbena novinska agencija Fars, pozivajući se na svjedoke, izjavila je da su slični zvukovi zabilježeni i u Perzijskom zaljevu u blizini Sirika i Jaska. Ranije su iranske oružane snage izjavile da su uništile neprijateljski dron u području Perzijskog zaljeva, navodi se u izvješćima. Bandar Abbas na jugu Irana, mjesto ključne iranske pomorske i zračne baze, strateški je smješten uz Hormuški tjesnac.

5:58 - Američka vojska izvela je u ponedjeljak "napade u samoobrani" usmjerene na iranska mjesta za lansiranje raketa i brodove oko Hormuškog tjesnaca usred primirja između dviju zemalja i tekućih pregovora o okončanju rata, prema američkom Središnjem zapovjedništvu. "Američke snage danas su izvele napade u samoobrani na jugu Irana kako bi zaštitile naše trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage“, rekao je glasnogovornik CENTCOM-a Timothy Hawkins za CNN u izjavi kada su ga pitali o eksplozijama prijavljenima oko Hormuškog tjesnaca.

"Mete su uključivale mjesta za lansiranje raketa i iranske brodove koji su pokušavali postaviti mine. Američko središnje zapovjedništvo nastavlja braniti naše snage uz suzdržanost tijekom primirja", dodao je.

Američke i iranske snage su prethodno razmjenjivale vatru tijekom primirja. Početkom svibnja, američke snage su ciljale iranske vojne objekte odgovorne za niz "neizazvanih" napada raketama, dronovima i malim brodovima na američke ratne brodove koji su prolazili kroz tjesnac. Predsjednik Donald Trump prethodno je odobrio američkim snagama da odgovore na iranske provokacije oko ključnog plovnog puta.