Izrael se žuri s aneksijom Zapadne obale dok je Trump još lider SAD-a

Na Bliskom istoku nikada mira. Odluka izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o aneksiji Zapadne obale mogla bi izazvati novi val prosvjeda i nasilja ne samo na području Palestinske samouprave već i diljem arapsko-islamskog svijeta. Naime, premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će Izrael 1. srpnja, dakle već prekosutra, "primijeniti suverenitet" na 30% Zapadne obale, koja pokriva izraelska naselja i bogata poljoprivredna zemljišta doline Jordana u skladu s kontroverznim planom za Bliski istok američkog predsjednika Donalda Trumpa, unatoč protivljenju gotovo svih zemalja članica EU i UN-a .

Palestinci odbacili plan

Netanyahu pod svaku cijenu želi provesti aneksiju Zapadne obale i dolinu rijeke Jordan u vrijeme dok je Donald Trump na čelu SAD-a jer ovakve ustupke koje je Trump do sada napravio za Izrael nitko u povijesti SAD-a nije napravio, a posebice glede proglašenja Jeruzalema glavnim gradom. Nijedna druga američka administracija ne bi pristala na ucjene i pritisak Netanyahua, jer su do sada sve američke vlade bile protiv aneksije palestinskog teritorija koji je Izrael okupirao 1967. godine.

Planom, najavljenim u siječnju ove godine, predlaže se uspostava demilitarizirane palestinske države na području razdvojenih dijelova palestinskih teritorija. To ne uključuje Istočni Jeruzalem, koji Palestinska uprava smatra glavnim gradom palestinske države. Takav Trumpov plan za Bliski istok dočekan je sa skepsom, a palestinski su ga čelnici odbacili. Izrael je to pak shvatio kao pokazatelj podrške svojim planovima za iskorištavanje i proširivanje suvereniteta nad okupiranom zemljom. Mirovni plan Donalda Trumpa, nazvan "dogovor stoljeća", koji bi trebao riješiti 70-godišnji rat između Palestinaca i Izraelaca, čiji je glavni autor njegov zet Jared Kushner, zasigurno će doživjeti debakl, štoviše umjesto mira dovest će do novih sukoba i eskalacije na Bliskom istoku.

Američki predsjednik objavio je i kartu kako bi to područje prema mirovnom planu trebalo izgledati. Prema planu Jeruzalem bi trebao biti glavni grad Izraela i nepodijeljen, dok je za Palestince kao glavni grad predložen gradić Abu Dis, istočno od Jeruzalema, samo dva kilometra od džamije Al-Aqse, koji se nalazi tik uz zid koji su podigli Izraelci, zid koji odvaja palestinski teritorij od izraelskoga. Prema planu, SAD će priznati nelegalna izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali te će tako Izrael zadržati suverenitet nad svim naseljima u kojima živi više od stotinu ljudi. To bi značilo pomicanje izraelskih granica na istok. Ako izraelski parlament prihvati premijerov prijedlog, on bi stupio na snagu odmah te bi započela aneksija svih naselja i Jordanske doline, koja bi ostala pod potpunom izraelskom kontrolom. U zamjenu Izrael bi zamrznuo aktivnosti na gradnji novih naselja dok budu trajali pregovori o palestinskoj državnosti. Palestinci bi pak nadzirali neka područja Zapadne obale, ali bi sa svih strana bili okruženi Izraelom i imali pristupne ceste za Jordan.

Glasovi onih koji se bune

Židovska naselja na Zapadnoj obali bila bi pod potpunom izraelskom kontrolom kao i cijela dolina rijeke Jordana. Neka područja južno od Gaze u pustinji Negev bila bi pod nadzorom Palestinaca, a Pojas Gaze tunelom bi bio spojen sa Zapadnom obalom. Izrael je obećao muslimanima osigurati pristup džamiji Al-Aqsa u Jeruzalemu i poštovati ulogu Jordana koji upravlja svetim mjestima. Prema planu, pojedini Palestinci mogli bi se vratiti u Izrael, ali neće biti dopušteno opće pravo na povratak, kakvo traže Palestinci. I dok Netanyahu očekuje bezrezervnu podršku američke administracije, EU se protivi bili kakvoj aneksiji Izraela. U zajedničkom pismu više od tisuću zastupnika osudilo je plan izraelske vlade da pripoji dijelove okupirane Zapadne obale. U pismu parlamentarci pozivaju europske čelnike da spriječe provedbu izraelske aneksije i sačuvaju izglede za rješenje krize na Bliskom istoku uspostavljanjem dviju neovisnih država. Ukupno 1080 zastupnika iz 25 europskih zemalja i Europskog parlamenta u pismu su također podržali raniju poruku šefa vanjske politike EU Josepa Borella da plan aneksije Zapadne obale ne može proći bez reakcija i posljedica.