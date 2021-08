Izrael prvi 3. dozom cijepi 50-godišnjake, kani i mlađe

Izrael postaje prva zemlja u svijetu koja nudi treću dozu cjepiva osobama starijima od 50 godina. Potporu takvom potezu izraelske vlade dao je odbor stručnjaka pri ministarstvu zdravstva, a već od jučer mogao se rezervirati termin za tu dozu. Prošlog je mjeseca Izrael postao prvom svjetskom državom koja je počela nuditi treću dozu uopće, tada osobama starijima od 60 godina, da bi sada grupu proširili i na osobe starije od 50. Na sastanku na kojem je odlučeno da se krene u ovu mjeru bilo je stručnjaka koji su zagovarali i da se prag još snizi, čak i na one iznad 40 godina.

Čekaju odobrenje za mlađe od 12

Nije slučajno, jer i premijer Naftali Bennett pojačava pritisak na zdravstvo da se krene u tom smjeru te da se dodatnom dozom zahvati i ta mlađa populacija. Za sada nema apsolutne potpore za tako nešto, Bennett ima otpora i u svojoj vladi jer neki od ministara smatraju kako prvo treba postići zadovoljavajuću procijepljenost u starijim dobnim skupinama. Svemu ovome razlog je, jasno, delta-varijanta koja se sada širi i Izraelom unatoč tome što je to zemlja koja je prva u svijetu krenula s organiziranim cijepljenjem cjepivom Pfizer/BioNTech, no to cjepivo ipak ne iskazuje visoku efikasnost prema ovom soju koji je nastao u Indiji. Tako i u Izraelu borba protiv pandemije novog koronavirusa ostaje teška.

U četvrtak je premijerov ured objavio kako je policija izdala 2000 kazni dan ranije zbog kršenja epidemioloških mjera, što je skok od 400 posto u odnosu na tjedan ranije. Prema tim podacima, policija je napisala 64 kazne za kršenje obaveze samoizolacije, 72 za kršenje odredbe o COVID propusnicama te 1927 kazni za nenošenje maske na mjestima gdje je to obavezno. Uputa je to samog premijera Bennetta motivirana i time što je u četvrtak s težim oblikom COVID-19 bilo hospitalizirano 445 ljudi što je bitno više od tjedna ranije kada su hospitalizirane bile 262 osobe. U srijedu je potvrđena 5991 novozaražena osoba. Bennett je, javljaju izraelski mediji, razgovarao i s Albertom Bourlom, čelnim čovjekom Pfizera kako bi ishodio ubrzanje traženja odobrenja cjepiva za mlađe od 12 godina. Raste zabrinutost kako bi se u Izraelu mogao uvesti i još jedan, četvrti, lockdown u rujnu, za vrijeme vjerskih praznika, ako se ne krene u novi zahvat cijepljenjem kojim bi se prešlo sadašnjih 80 posto cijepljenih u punoljetnoj populaciji. Stoga im je važno brzo primijeniti treću dozu kod odobrenih dobnih skupina.

Premijer zahtijeva oprez

Do pojave delta-varijante Izrael je živio praktički normalnim životom, sada se to ponovo mijenja. – Tražim od svakog građanina starijeg od 50 godina da bude vrlo pažljiv sljedećih tjedana – rekao je izraelski premijer.

