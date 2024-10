Izrael: Hezbollah u bunkeru ispod bolnice Bejrutu skriva 500 milijuna dolara

PROMJENA STATUSA JEZIKA

Srpski jezik postaje služben u Crnoj Gori? Popis stanovništva mogao bi dovesti do promjene Ustava

Više je Srba i onih koji govore srpskim jezikom, proizlazi iz najnovijeg popisa stanovništva u Crnoj Gori. No taj rezultat svatko tumači kako mu odgovara. Pitanje je hoće li to dovesti do produbljivanja podjela