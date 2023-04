Iznad Jadrana snimljen neobičan prsten crvene svjetlosti, znanstvenici: Riječ je o rijetkom fenomenu

U noći 27. ožujka iznad centralnog dijela Italije te na Jadranu brojni su građani primijetili veliki prsten crvene svjetlosti koji je izgledao kao klasičan prizor iz znanstveno-fantastičnih filmova. Navodno je ta svjetlost mogla tek nakratko biti vidljiva na nebu, no neki su je uspjeli i snimiti.

Ubrzo su se pojavile i teorije o još jednom dokazu da izvanzemaljci pokušavaju uspostaviti kontakt s čovječanstvom, no znanstvenici su pojasnili o čemu je zapravo riječ, prenosi National Geographic Srbija.

Eerie ring of red light flashes like a massive UFO above Italy. What was it? 🤔https://t.co/p35q2cO1Zr pic.twitter.com/B2az9wKS7R