Cole Allen danas ide pred sud. Obitelji je slao poruke o planovima, brat ga prijavio policiji prije napada

Američke vlasti uhitile su osumnjičenog za pucnjavu koja se dogodila u subotu navečer na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće u Washingtonu te bi se danas trebao pojaviti na sudu. Osumnjičeni je identificiran kao 31-godišnjak iz južne Kalifornije, Cole Tomas Allen , učitelj i inženjer, koji je, prema navodima istražitelja, vjerovao da mu je "dužnost" napasti dužnosnike Trumpove administracije. Neposredno prije napada, oko deset minuta ranije, poslao je poruku članovima obitelji u kojoj se ispričava obitelji, kolegama, studentima i prisutnima za ono što namjerava učiniti. "Ne očekujem oprost", napisao je Allen u poruci, prema transkriptu koji je NBC Newsu dostavio visoki dužnosnik administracije.

Prema dostupnim informacijama, Allen je koristio unutarnje stubište hotela kako bi se iz svoje sobe spustio nekoliko katova prema mjestu održavanja večere. Zaustavljen je jednu razinu iznad ulaza u dvoranu, nakon što je prošao kroz detektor metala na sigurnosnoj kontroli, gdje je potom priveden. Istraga je u tijeku, a vlasti analiziraju snimke nadzornih kamera kako bi rekonstruirale njegovo kretanje. Protiv osumnjičenog još nisu formalno podignute optužnice, no očekuje se da će se tijekom dana suočiti s više ozbiljnih optužbi, uključujući korištenje vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela i napad na saveznog službenika opasnim oružjem.

Prema pisanju američkih medija, Allen je u svojim porukama sebe opisivao kao "prijateljskog ubojicu", a njegove bilješke ukazuju na snažan anti-Trump sentiment. Iako u porukama nije izrijekom naveo predsjednika, istražitelji smatraju da su meta bili upravo on i visoki dužnosnici administracije. Policiju je o svemu obavijestio Allenov brat iz Connecticuta, nakon što je primio njegove poruke. Njegova sestra istražiteljima je rekla da je Allen imao sklonost radikalnim izjavama te je često govorio o planovima kako "popraviti svijet". Također je potvrdila da je kupio dva pištolja i sačmaricu, iako roditelji navodno nisu znali da oružje drži u njihovom domu.

Bivši profesori opisali su ga kao mirnog studenta. "Bio je vrlo dobar student, uvijek u prvom redu, pažljiv, dolazio je na konzultacije i često slao pitanja o gradivu", rekao je Bin Tang s Kalifornijskog državnog sveučilišta, dodajući da je "šokiran" vijestima o napadu. Vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti incidenta.