USPOSTAVA 'TREĆEG ENTITETA'

BiH Hrvatskoj poslala prosvjednu notu: 'Građani su uznemireni i zabrinuti'

MED Dialogues conference to address Mediterranean challenges, in Naples
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
27.04.2026.
u 19:23

Ministarstvo vanjskih poslova BiH izražava ozbiljnu zabrinutost povodom izjava i poruka iznesenih tijekom TradFest-a održanog 25. travnja 2026. godine u Zagrebu i organiziranog pod okriljem civilnog sektora 'ali uz prisustvo predstavnika vlasti'

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je u ponedjeljak prosvjednu notu Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Hrvatske iskazujući na taj način nezadovoljstvo zbog skupa koji je proteklog vikenda održan u Zagrebu i na kojemu je predstavljena zamisao o uspostavi "trećeg entiteta" u BiH.

U noti u koju je Hina imala uvid stoji kako Ministarstvo vanjskih poslova BiH izražava ozbiljnu zabrinutost povodom izjava i poruka iznesenih tijekom TradFest-a održanog 25. travnja 2026. godine u Zagrebu i organiziranog pod okriljem civilnog sektora "ali uz prisustvo predstavnika vlasti". "Tijekom navedenog događaja izneseni su stavovi koji impliciraju težnje ka promjenama ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, što smatramo nedopustivim i protivnim njenom ustavnom poretku. Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto opredijeljena za zaštitu svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta te smatra da ovakve poruke ne doprinose dobrosusjedskim odnosima niti međusobnom povjerenju", stoji u noti.

Navedena je i ocjena da su građani Bosne i Hercegovine "uznemireni i zabrinuti ovakvim izjavama" te da one mogu negativno utjecati na stanje u zemlji a u ministarstvu kojega vodi Elmedin Konaković ocjenjuju ih i štetnim za regionalnu stabilnost kao i za bilateralne odnose s Hrvatskom. Ministarstvo vanjskih poslova BiH stoga očekuje službenu reakciju nadležnih tijela Republike Hrvatske odnosno "jasno ograđivanje od iznesenih stavova". "Ministarstvo ističe da su navedene izjave neprihvatljive i za svaku osudu", stoji u noti.

Na kraju dodaju kako Bosna i Hercegovina ostaje posvećena europskim i euroatlantskim integracijama, pri čemu naglašava da eventualne ustavne reforme mogu voditi isključivo njene institucije, u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava, preporukama Venecijanske komisije i standardima Europske konvencije o ljudskim pravima.
