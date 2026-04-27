Dojava o bombi stigla i u KBC Zagreb, potvrdili da je bila lažna: 'Nije utvrđeno postojanje nikakve opasnosti'

Policiji je danas stigla dojava da je u KBC-u Zagreb postavljena bomba. O slučaju se sada oglasio i KBC. "Vezano uz zaprimljene anonimne dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, obavještavamo javnost kako je i Uprava KBC-a Zagreb, uz brojne druge javne ustanove, zaprimila istovjetnu prijetnju. Odmah po zaprimanju dojave, o svemu je obaviještena nadležna policija koja je bez odgode poduzela sve potrebne mjere i radnje. Policijska uprava zagrebačka angažirala je sve raspoložive snage, uključujući policijske službenike i specijalizirane protueksplozijske timove, koji su proveli detaljan pregled i sigurnosni nadzor prostora.

Posebno ističemo kako je sigurnost pacijenata, zdravstvenog osoblja i svih posjetitelja bila i ostala apsolutni prioritet. Sve bolničke službe postupale su sukladno propisanim sigurnosnim protokolima, uz kontinuiranu koordinaciju s nadležnim službama, čime je osigurano neometano i sigurno odvijanje zdravstvene skrbi. Provedenim pregledom nije utvrđeno postojanje nikakve opasnosti niti su pronađeni elementi koji bi potvrdili istinitost dojave. Ni u jednom trenutku nije postojala stvarna ugroza za sigurnost pacijenata i zdravstvenog osoblja.

Svjesni smo da ovakve informacije mogu izazvati zabrinutost kod građana, pacijenata i njihovih obitelji. Stoga želimo dodatno naglasiti kako su sve nadležne službe reagirale pravovremeno i profesionalno te kako je sigurnost svih uključenih bila u potpunosti osigurana. Zahvaljujemo pacijentima, njihovim obiteljima i građanima na razumijevanju, povjerenju i suradnji, uz uvjerenje da ćemo i nadalje zajednički doprinositi očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja za pružanje zdravstvene skrbi", navode u priopćenju.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je rekao, komentirajući najnovije dojave o postavljenim bombama u nekoliko županija, da policija sve dojave shvaća vrlo ozbiljno te da je intenzivirana međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji.

Govoreći o dodatno intenziviranoj međunarodnoj suradnji oko otkrivanja počinitelja, Božinović nije htio ulaziti u detalje, poručivši da "ne želi ljudima koji to rade dati bilo kakvu naznaku zbog koje bi oni dodatno zaštitili sebe i nastavili raditi to što rade".

Božinović je rekao kako se dosad pokazalo da su sve dojave lažne, ali je naglasio da se policija neće opustiti ni zanemariti bilo kakvu dojavu koja je usmjerena na prijetnju građanima, školama i medijskim redakcijama.

Ministar je ponovio da prijetnje dolaze s adresa koje su u inozemstvu te kako to znači da se kriminalističko istraživanje ne može provoditi samo u Hrvatskoj, kao i da ono uključuje suradnju sa svim partnerskim službama, uključujući policije drugih zemalja te agencije i pravosudna tijela.