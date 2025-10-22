Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PROSVJEDI U SRBIJI

Izgorio 'ćacilend' u Beogradu

Beograd: Izbio požar u "Ćacilendu" ispred Skupštine, čula se pucnjava, ima i ozlijeđenih
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
22.10.2025.
u 11:10

Na gradskim kamerama Beograda vidljiv je dim iznad takozvanog 'ćacilenda' gdje se okupljaju Vučićeve pristaše

Kako prenosi Nova.rs, danas je izbio velik požar u "ćacilendu" u Beogradu. Zapaljeni šatori u kojem se nalaze pristaše Vučićevog režima nalaze se ispred zgrade Skupštine. Trenutno nije poznato kako je buknuo požar, ali je policija privela jednu osobu i oborila ju na pod. Nije poznato ima li ta osoba veze sa požarom. Iz MUP Srbije su potvrdili za Nova.rs da je požar prijavljen u 10:17 sati, kao i da je on sada lokaliziran.

Podsjetimo se, "ćaci" je kolokvijalni naziv za pristaše Vučićevog režima. Satirično se njime prikazuju osobe koje protivnici Vučićeve vlasti doživljavaju kao sljedbenike vlastibez kritičnog razmišljanja. Nastao je kad je u Novom Sadu na Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" osvanula grafitom poruka "ĆACI U ŠKOLU". Autor je želio napisati „Đaci u školu” (reč „đaci” = učenici) ali je pogriješio slovo: umjesto Ђ (Đ) napisao Ћ (Ć), pa je ispalo „ćaci”.

Prema navodima opozicijskih političara, iz Skupštine se čuju eksplozije i vatreno oružje.

FOTO Evo kako danas izgleda žena koja je Dražena Petrovića odvela u smrt, doživjela je brojne tragedije
Beograd: Izbio požar u "Ćacilendu" ispred Skupštine, čula se pucnjava, ima i ozlijeđenih
1/17
Ključne riječi
prosvjedi Aleksandar Vučić Ćaciland Beograd

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još