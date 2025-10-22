Izgorio 'ćacilend' u Beogradu

Kako prenosi Nova.rs , danas je izbio velik požar u "ćacilendu" u Beogradu. Zapaljeni šatori u kojem se nalaze pristaše Vučićevog režima nalaze se ispred zgrade Skupštine. Trenutno nije poznato kako je buknuo požar, ali je policija privela jednu osobu i oborila ju na pod. Nije poznato ima li ta osoba veze sa požarom. Iz MUP Srbije su potvrdili za Nova.rs da je požar prijavljen u 10:17 sati, kao i da je on sada lokaliziran.

Ovako je počelo u ćacilendu u 10:19

Neko je pucao iz vatrenog oružja i onda kenuo i požar iznutra pic.twitter.com/bA4ylB4JGp — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) October 22, 2025

Podsjetimo se, "ćaci" je kolokvijalni naziv za pristaše Vučićevog režima. Satirično se njime prikazuju osobe koje protivnici Vučićeve vlasti doživljavaju kao sljedbenike vlastibez kritičnog razmišljanja. Nastao je kad je u Novom Sadu na Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" osvanula grafitom poruka "ĆACI U ŠKOLU". Autor je želio napisati „Đaci u školu” (reč „đaci” = učenici) ali je pogriješio slovo: umjesto Ђ (Đ) napisao Ћ (Ć), pa je ispalo „ćaci”.

Prema navodima opozicijskih političara, iz Skupštine se čuju eksplozije i vatreno oružje.