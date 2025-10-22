Izgorio 'ćacilend' u Beogradu

Kako prenosi Nova.rs, danas je izbio velik požar u "ćacilendu" u Beogradu. Zapaljeni šatori u kojem se nalaze pristaše Vučićevog režima nalaze se ispred zgrade Skupštine. Trenutno nije poznato kako je buknuo požar, ali je policija privela jednu osobu i oborila ju na pod. Nije poznato ima li ta osoba veze sa požarom. Iz MUP Srbije su potvrdili za Nova.rs da je požar prijavljen u 10:17 sati, kao i da je on sada lokaliziran.
Ovako je počelo u ćacilendu u 10:19— Marinika Tepić (@MarinikaTepic) October 22, 2025
Neko je pucao iz vatrenog oružja i onda kenuo i požar iznutra pic.twitter.com/bA4ylB4JGp
Podsjetimo se, "ćaci" je kolokvijalni naziv za pristaše Vučićevog režima. Satirično se njime prikazuju osobe koje protivnici Vučićeve vlasti doživljavaju kao sljedbenike vlastibez kritičnog razmišljanja. Nastao je kad je u Novom Sadu na Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" osvanula grafitom poruka "ĆACI U ŠKOLU". Autor je želio napisati „Đaci u školu” (reč „đaci” = učenici) ali je pogriješio slovo: umjesto Ђ (Đ) napisao Ћ (Ć), pa je ispalo „ćaci”.
