Izdana upozorenja za cijelu zemlju: Očekuje se olujno nevrijeme, moguće su poplave...

Stigla je najavljena promjena vremena, a u nedjelju popodne građanima četiri županije poslane su poruke putem Sustava za rano upozorenje i upravljanje krizama (SRUUK). Za područje Istarske i Primorsko-goranske županije poslana je poruka upozorenja za jako grmljavinsko nevrijeme navečer i u noći, uz moguć olujan vjetar, obilne pljuskove, bujicu i tuču. Građani koji se nalaze na području Ličko-senjske i Zadarske županije zamoljeni su za veći oprez u drugom dijelu noći, također zbog jakog olujnog nevremena.

Vrijeme će danas biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će oborina biti obilna, a lokalno je vrlo vjerojatno i olujno nevrijeme, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, ponegdje s jakim udarima, poslijepodne će okretati na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, lokalno i olujno jugo i južni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu navečer buru. Najviša temperatura zraka bit će većinom od 22 do 27 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Upozorenja su izdana za područje cijele zemlje i to zbog vjetra, grmljavinskog nevremena ili obilnih oborima. Narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog kiše za gospićku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

"Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", stoji u upozorenju.

Što se tiče grmljavinskog nevremena, narančasto upozorenje izdano je za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju, a žuto za osječku, zagrebačku, karlovačku i riječku. Zbog jakog je vjetra narančasto upozorenje izdano za srednju i južnu Dalmaciju te žuto za riječku i splitsku, dubrovačku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu Dalmaciju.

"Već u utorak na kopnu kiša će prestati i naoblaka se raskinuti. Srijeda će stoga biti sunčana, no uz hladnije jutro. U četvrtak novo naoblačenje i kiša, sa sjevernim vjetrom i osjetan pad temperature. Na Jadranu idućih dana sunčanije nego u ponedjeljak. Pljuskovi bi još u utorak mogli biti izraženi na jugu, a u srijedu vjerojatnost za njih raste na sjeveru. Zapuhat će umjerena do jaka bura, u srijedu prolazno jugozapadnjak. Uz porast naoblake i jačanjem juga u četvrtak na Jadran stiže nova kiša, ponegdje i u obliku jačih pljuskova s grmljavinom", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.