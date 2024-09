Opasno nevrijeme u najavi: Građanima stigle poruke upozorenja, upaljen crveni meteoalarm za Istru

Najavljeno nevrijeme stiglo je do najzapadnijih dijelova Hrvatske. Prva je na meti Istra, čiji su stanovnici dobili poruku sustava za upozorenje Civilne zaštite, a oblaci su se preko Slovenije proširili i na sjeverni i središnji dio zemlje. I DHMZ je za područje Istre upalio crveni meteoalarm zbog velike šanse za grmljavinsko nevrijeme s olujnim vjetrom, moguće tučom, obilnim pljuskovima i lokalno mogućim urbanim i bujičnim poplavama.

Osim Istranima, putem Sustava za rano upozorenje i upravljanje krizama u nedjelju poslijepodne poruke su poslane i osobama na području Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije. Iz DHMZ-a pozivaju sve koji se nalaze u navedenim županijama da prilagode svoje aktivnosti vremenskim uvjetima i pažljivo prate najnovija upozorenja.

Foto: Čitatelj

Kišno i tmurno uz povremene grmljavinske pljuskove bit će u nastavku ponedjeljka koji na velika vrata uvodi jesen, navodi DHMZ u vremenskoj prognozi. Lokalno je moguće i olujno nevrijeme, osobito na Jadranu i oko njega. Na kopnu će puhati slab vjetar, a na jadranu ujutro umjereno do jako jugo, a poslijepodne sjevernjak. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28 °C.

U drugoj polovici sljedećeg tjedna nad Atlantskim oceanom uspostavit će se koridor značajno hladnije zračne mase koji će do sljedećeg vikenda stići do Hrvatske, prognozira Severe Weather. Tada će doći do značajnog pada temperature zbog kojega bi u visokim Alpama mogao pasti i prvi snijeg, dok ostatak kontinenta očekuju jake kiše koje bi mogle uzrokovati velike poplave.

