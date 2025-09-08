Izbori u Norveškoj: Ljevica blizu osvajanja većine, premijer Stoere pred nastavkom mandata

Norveška vladajuća laburistička stranka na putu je da tijesno pobijedi u ponedjeljak na nacionalnim izborima kojima dominiraju brige zbog rastućih troškova života i ratova u Ukrajini i Gazi, pokazuju podaci lokalnih televizija. Ako službeni rezultati potvrde rana predviđanja, premijer Jonas Gahr Stoere (65) nastavit će voditi manjinsku vladu koja će se uvelike oslanjati na manje stranke u izglasavanju važnih zakona poput proračuna. Kako bi dobio njihovu podršku, vjerojatno će se suočiti s teškim raspravama poput povećanja poreza za bogate, budućih naftnih istraživanja, i povlačenja ulaganja norveškog državnog fonda od 2 bilijuna dolara iz izraelskih kompanija.

Predviđanja televizija NRK i TV2 te dnevnog lista VG pokazuju da bi ljevičarski blok Stoereove Laburističke i drugih manjih stranaka trebao osvojiti 87 sjedala, više od 85 koliko je potrebno za manjinsku vladu. Desničarske stranke predvođene antiimigracijskom populističkom strankom Napredak i Konzervativcima bivše premijerke Erne Solberg (64), bile su na putu da osvoje 82 zastupnička mjesta.

Glasačka zabrinutost zbog situacije u Ukrajini i agresivne Rusije, koja dijeli granicu s Norveškom u Arktiku, dala je poticaj ljevici proteklih mjeseci nakon što se bivši glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg (66) pridružio Stoerovoj vladi. Nijedna od desničarskih stranaka za koje se očekuje da će osvojiti mandate nije zatražila podršku od američkog predsjednika Donalda Trumpa ili njegovog pokreta, za razliku od nekih njihovih kolega u Europi.