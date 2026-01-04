Izašao iz mora sa više od 100 kg zaštićene vrste. Policajci ga spremno dočekali

Tridesetogodišnjak je kazneno prijavljen nakon što je u petak zatečen na području Banjola s više od 100 kilograma zaštićenih trpova koje je izlovio s ciljem komercijalne prodaje, izvijestila je u nedjelju istarska policija dodajući i kako su trpovi vraćeni u more. Po izlasku iz mora na području Banjola, policija je zatekla 30-godišnjaka u posjedu trpova ukupne težine 103.49 kilograma, koje je prethodno nezakonito izlovio s ciljem komercijalne prodaje. Trpovi i ronilačka oprema su mu oduzeti i protiv njega se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.Trpovi su komisijski vraćeni u more.

Osim kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu, počinitelji mogu biti i novčano sankcionirani, s obzirom na to da se Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o zaštiti prirode te Pravilnikom o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom nad zaštićenim životinjskim vrstama, propisuje i dodatna naknada štete po prirodu prouzročena nedopuštenim radnjama. Policija će obavijest o tom događaju dostaviti i Upravi za ribarstvo radi provođenja postupka iz njihove nadležnosti, izvijestili su u priopćenju.