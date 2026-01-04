Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
Kazneno prijavljen

Izašao iz mora sa više od 100 kg zaštićene vrste. Policajci ga spremno dočekali

PU Istarska
VL
Autor
Večernji.hr
04.01.2026.
u 14:00

Osim kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu, počinitelji mogu biti i novčano sankcionirani, s obzirom na to da su zakonima i one propisane

Tridesetogodišnjak je kazneno prijavljen nakon što je u petak zatečen na području Banjola s više od 100 kilograma zaštićenih trpova koje je izlovio s ciljem komercijalne prodaje, izvijestila je u nedjelju istarska policija dodajući i kako su trpovi vraćeni u more. Po izlasku iz mora na području Banjola, policija je zatekla 30-godišnjaka u posjedu trpova ukupne težine 103.49 kilograma, koje je prethodno nezakonito izlovio s ciljem komercijalne prodaje. Trpovi i ronilačka oprema su mu oduzeti i protiv njega se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.Trpovi su komisijski vraćeni u more.
Osim kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu, počinitelji mogu biti i novčano sankcionirani, s obzirom na to da se Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o zaštiti prirode te Pravilnikom o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom nad zaštićenim životinjskim vrstama, propisuje i dodatna naknada štete po prirodu prouzročena nedopuštenim radnjama. Policija će obavijest o tom događaju dostaviti i Upravi za ribarstvo radi provođenja postupka iz njihove nadležnosti, izvijestili su u priopćenju.

Ključne riječi
izlov Trpovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

bankomat
67
STVARNOST DALEKO OD OBEĆANJA

Umirovljenici ogorčeni: Besplatan račun u bankama politička je podvala

Nakon što je bankama omogućeno da prodajom nenaplaćenih potraživanja kroz porezne olakšice dodatno zarađuju zajedno sa lihvarskim agencijama, nema sumnje da će i operacija tzv. "besplatnih“ računa završiti isključivo u njihovu korist. U Hrvatskoj se gotovo ništa ne događa pošteno, pravedno i transparentno ako je u korist „malog čovjeka“. Pitanje je samo do kada će šutljiva većina sve to nijemo promatrati?', upozorava predsjednik Bloka umirovljenika zajedno (BUZ).

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!