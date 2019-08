Iz policijske postaje nestao novac namijenjen obitelji stradalog policajca?

Porečki policajac Tomislav Bašić (38) poginuo je 23. lipnja u prometnoj nesreći kad je zajedno s kolegicom putovao prema poslu. Na njih je tada, uslijed neprilagođene brzine, automobilom naletio 24-godišnjak.

Shrvani tragičnim odlaskom dragog kolege, u trenutku kada je drugi put trebao postati tata, djelatnici Policijske postaje Poreč odlučili su među sobom prikupljati novac za obitelj poginulog Bašića, kako bi što lakše, supruga i sin, mogli prebroditi ove teške dane. U kratko vrijeme navodno su prikupili nešto više od 20 tisuća kuna.

No, kako piše IstraIN novci su preko noći navodno nestali, i to iz zgrade policije. Iz povjerljivih izvora, doznaje se kako su djelatnici Policijske postaje Poreč podvrgnuti poligrafu. Među Bašićevim kolegama vlada nevjerica i tuga, a s druge strane i bijes jer im nije jasno kako bi netko od njih to mogao učiniti.

- Zasad ne možemo potvrditi da je dio novca nestao, obzirom da se, kako je i to uobičajeno kod prikupljanja pomoći, nije vodila evidencija o iznosima koji su darivani. Napominjemo da je policijskoj službenici koja je teško stradala u prometnoj nesreći, te obitelji našeg kolege koji je u nesreći smrtno stradao, predana prikupljena novčana pomoć - priopćila je glasnogovornica Policijske uprave Istarske, Nataša Vitasović.