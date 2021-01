Iz Pfizera za Večernji list: Isporuka cjepiva ići će po planu

Pfizer ne samo da se ovog tjedna ipak vraća na izvoran raspored isporuke cjepiva protiv COVID-19 u EU, što znači i u Hrvatsku, već će i povećati broj isporučenih doza od 15. veljače, kazali su za Večernji list u toj farmaceutskoj kompaniji. Zbog neplanirane sporije dinamike isporuke cjepiva protiv bolesti COVID-19 proizvođača Pfizer/BioNTech, Stožer je prije nekoliko dana objavio kako u sljedećih nekoliko tjedana ne mogu nastaviti s provedbom cijepljenja kao što su planirali. Nakon negodovanja EU i njezinih članica te na pritisak Bruxellesa, kao i na druge kompanije koje su najavile smanjenje isporuke i time nepoštivanje ugovora, Pfizer je jučer tu priču promijenio.

– Zbog hitne potrebe za cijepljenjem većeg broja ljudi, istražili smo inovativne načine za povećanje broja doza koje možemo pružiti ove godine i sada vjerujemo da potencijalno možemo isporučiti približno 2 milijarde doza do kraja 2021. godine – kazali su nam u Pfizeru. Da bi se to postiglo, sada su potrebne određene modifikacije proizvodnih procesa. Kao rezultat toga, pogon u Puursu u Belgiji doživjet će privremeno smanjenje broja doza isporučenih u EU. No s prvotnih 1,3 milijarde doza, sad će u ovoj godini proizvesti najmanje dvije milijarde. – Ovaj tjedan vratit ćemo se izvornom rasporedu isporuka u EU, uključujući i u Hrvatsku, dok će povećane isporuke početi od 15. veljače. Tako ćemo potpuno ispuniti ugovor i isporučiti dogovorene količine cjepiva u prvom kvartalu, dok će one u drugom biti znatno veće – kazali su iz Pfizera za Večernji list.

EU zahtijeva transparentnost

Veliki pritisak Bruxellesa i zemalja članica je na tvrtku AstraZeneca, koja je najavila smanjenje isporuke za 60 posto. Ono će, po najnovijim informacijama, biti odobreno za korištenje u EU 30. siječnja, dok bi u članice trebalo stići 7. veljače, no datumi su još otvoreni. Na smanjenje isporuke i u hrvatskoj Vladi čuli su se razočaravajući tonovi: “To je sramota što rade”, rekao je jedan ministar, a premijer Andrej Plenković jučer je sugerirao da se situacija “pretvara u kidnapiranje cjepiva”.

– Dogovor je bio da se mi sami ne krenemo obraćati proizvođačima. Jednom kad to krene, nema zajedničkog dogovora. Zajednički dogovor treba osigurati da do ljeta imamo pokrivenu svu ugroženu populaciju – rekao je jučer premijer Plenković. Hrvatska Vlada nema namjeru krenuti u soliranje u nabavi cjepiva, nego želi dati svu podršku onima koji su pregovarali u naše ime, a to je Europska komisija, odnosno EU na zajedničkoj razini. S razine EU zaoštrili su se tonovi i prema AstraZeneci, ali i svim drugim kompanijama koje pomišljaju na usporavanje isporuke ugovorenih količina. EU nije zadovoljna objašnjenjem koje je jučer dala AstraZeneca i traži od te kompanije da detaljno objasni gdje je i koliko doza cjepiva dosad proizvela te jesu li i kome te doze isporučene. Drugi sastanak predstavnika Europske komisije i svih 27 država članica s predstavnici ma AstraZenece sazvan je za sinoć. Zbog nezadovoljstva ponašanjem farmaceutskih kompanija, Europska komisija jučer je predložila uspostavu sustava transparentnosti, u kojem će se voditi evidencija o izvozu bilo kojeg cjepiva protiv COVID-19, proizvedenog u pogonima u EU.

Cijepljeno 41,8% Izraelaca

Za Pfizer je posao s Izraelom svakako najbolji posao sklopljen u ovoj pandemiji. Ta je država odlučila biti prva procijepljena zemlja i za to su spremni platiti pa je tako informacija Reutersa kazivala kako je doza Pfizer/BioNTechova cjepiva plaćena oko 30 dolara, dvostruko više nego što je nazivna cijena.

– U Izraelu je već cijepljeno oko 41,8 posto ljudi. Rana narudžba tako velikih količina cjepiva je sigurno koštala daleko više nego što će biti potrebno platiti kada se proizvodnja ubrza, ali izraelska vlada smatra da je svaki izdatak isplativ ako se zemlja može brže vratiti u normalu, što je vjerojatno točno – rekao nam je prof. dr. sc. Nenad Ban, molekularni biolog s ETH u Zürichu. Izrael je dobio prioritet i zato što je njegov zdravstveni sustav razvijan desetljećima, u cijelosti digitaliziran, pa je zato ova zemlja za Pfizer poput testnog poligona za cjepivo. No, što je s ruskim, kineskim i drugim cjepivima koja se približavaju kraju kliničkog ispitivanja faze 3?

– Bolje išta nego ništa, no moja bi preporuka bila da se pričeka i uzme bolje cjepivo koje će sasvim sigurno doći. Zaštite od virusa ima, poput FFP-2 maski, pa se može još malo pričekati – rekao je prof. dr. sc. Andrej Trampuža sa Sveučilišne bolnice Charite. Kakav je postupak za registraciju novog cjepiva, pitali smo u Agenciji za lijekove i druge medicinske proizvode. Tamo kažu kako, budući da su i rusko i američko cjepivo Sputnik V i Novavax, proizvedena biotehnološkim postupkom kao i prethodno odobrena, centralizirani postupak davanja odobrenja obvezan je i za njih. Nema informacija da bi Kinezi ili Rusi išli prema EU sa svojim cjepivom, u postupku ocjenjivanja je Johnson&Johnson.

– Mađarska je za cjepivo Sputnik V dala tzv. odobrenje za hitnu primjenu. Međutim, nije riječ o registraciji lijeka, već o privremenoj primjeni neodobrenog cjepiva – kažu u HALMED-u.