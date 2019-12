Iz mora izronila tri stupa, u siječnju počinje bušenje tunela Debeli brijeg

Na gradilište Pelješkog mosta krajem siječnja ili početkom veljače stiže prvih 30 segmenata čelične rasponske konstrukcije, a tad će biti dovršena i gradnja prvog stupa budućeg mosta. U isto vrijeme će se početi i s probijanjem tunela Debeli brijeg u sklopu gradnje pristupnih cesta.

U Hrvatskim cestama kažu da su dosad izvedeni segmenti “morskih” stupova S5, S7 i S8. Pri tome su na stupu S8 izvedena tri segmenta i trenutačno se postavlja armatura za četvrti, dok je na stup S7 betoniran treći segment, a na stupu S5 radi se oplata drugog segmenta.

Stupovi do visine 53 metara

Stupovi se, objašnjavaju u HC-u, izvode u segmentima visine od po četiri metra tako da će na najvišim mjestima na S7 i S8 biti izvedeno po 13 segmenata. Visina stupova kreće se od 29 do 53 metara, a na glavnim stupnim mjestima od S5 do S10 ti stupovi se produžuju u pilone čija visina je 40 metara.

U Cestama kažu da je prema važećem dinamičkom planu dovršetak stupa S8 planiran za početak veljače 2020. Na stupnim mjestima na kojima se sada radi na gradnji stupova 5, 7 i 8 postavljene su i toranjske dizalice, a one će biti montirane na svim „morskim“ stupištima od S3 do S12. Kako objašnjavaju u HC-u, toranjske dizalice služe za gradnju stupova i poslije pilona, dok će se čelična konstrukcija montirati s pomoću plovnih dizalica i tzv. Derrick kranova, jer toranjske dizalice nemaju mogućnost ni kapacitet za dizanje i montažu elemenata velike težine kakvi će biti dijelovi konstrukcije.

Što se tiče drugih stupnih mjesta, prema podacima koje smo dobili od Hrvatskih cesta, u studenom je na kopnenom stupu S2 ugrađen samozbijajući beton u drugi segment iznad temelja, a nakon toga je slijedilo postavljanje armature i izrada oplate sljedećeg segmenta. Na stupu S3, pak, završena je gradnja radno-zaštitne konstrukcije, odnosno platoa za izvedbu radova iskopa „RCD“ strojem te je obavljeno rezanje čeličnih zaštitnih kolona. Nakon toga slijedio je iskop stijenskog masiva ispod pilota RCD strojem za bušenje, kako bi se stvorio prostor za ugradnju preostalih devet pilota koji su deponirani na obali uz mjesto ugradnje.

Na stupu S4 tijekom studenog nije bilo aktivnosti. No na gradilištu Pelješkog mosta na kojem se radi dan i noć ne ide baš sve glatko. Tako je na sredinom studenog na stupu S6 za olujnog južnog vjetra praćenog velikim valovima došlo do oštećenja oplate naglavnice (koferdama). Stoga su se do kraja mjeseca izvodili radovi na sanaciji čelične bočne oplate i čišćenju unutrašnjosti koferdama.

Na stupu S9 dovršena je montaža bočne čelične oplate. Obavljeno je spuštanje oplate na projektiranu dubinu nakon čega je ugrađen brtveni beton na spoju AB dijela oplate s pilotima i započeto je crpljenje vode iz koferdama. Na stupu S10 završeno je bušenje pilota do projektirane dubine i čišćenje unutrašnjosti čeličnih pilota. Ugrađeni su armaturni koševi i betonirano je svih 18 pilota. Na S11 pak izvedeni su radovi bušenja i betoniranja pilota i kompletno je izbetonirano pet d ukupno devet pilota.

Čišćenje terena

Tijekom studenoga nije bilo aktivnosti na stupu S12, za razliku od drugog kopnenog stupa S13 na kojem je već izvedena gradnja radnog platoa nasipavanjem kamenog materijala u more. Nakon toga izbetonirano je svih 38 pilota promjera 1,2 metara koji formiraju dijafragmu za zaštitu građevne jame. Obavljeno je i konsolidacijsko injektiranje nasipa unutar građevne jame.

Izvođač radova na pristupnim cestama Pelješkom mostu, Strabag, uveden je u posao sredinom studenog, dok je grčki Avax, koji je dobio posao gradnje stonske obilaznice, uveden u posao početkom prosinca.

Na pristupnim cestama i stonskoj obilaznici ukupne dužine 30 kilometara brojni su objekti, a među njima i tunel Debeli brijeg, dug 2467 metara. U Hrvatskim cestama kažu da je početak probijanja tog tunela predviđen za kraj siječnja 2020. Do tog vremena izvodit će se radovi na čišćenju terena i iskopu materijala iz predusjeka tunela.

Rok za gradnju pristupnih cesta i stonske obilaznice je 33 odnosno 28 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao.