Iz Hrvatske se svakih 12 minuta odseli jedna osoba

Broj stanovnika Hrvatske, koja je jučer imala 4,039 milijuna stanovnika, prema procjeni Centra za longitudinalne populacijske studije osnovanom pri zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, svakih 13 minuta i 47 sekundi smanji se za jedan. Jedna osoba odseli se iz zemlje svakih 12 minuta, a doseli se svakih 28 minuta, svakih 14 minuta rodi se jedno dijete, a jedan građanin umre svakih 10 minuta.

Ni objavljeni objedinjeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) nisu optimističniji jer je prema njima sredinom 2018. Hrvatska imala 4,087 milijuna stanovnika, a lani je rođeno 36.945 beba i umrlo 52.706 ljudi. Podsjetimo da smo 2009. imali 44,5 tisuća rođenih, a onda je ulaskom u EU počeo strmoglavi pad broja rođenih i dramatičan porast broja iseljenih koji se procjenjuje do danas na oko 300 tisuća ljudi.

Prosjek starosti 43,4 godine

Hrvatska danas ima 70 rođenih na sto umrlih, a pozitivan prirodni prirast, odnosno više rođenih od umrlih lani je imalo samo 58 gradova i općina, a više umrlih od rođenih njih 492, uključujući i Zagreb. Dok su lani najveći porast stanovništva zabilježili Zagreb (0,22%) te Istarska županija (0,26%), najviše je stanovnika prema DZS-u u 2018. izgubila Vukovarsko-srijemska županija (3%).

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Prosječno stanovništvo Hrvatske staro je 43,4 godine što ga svrstava među najstarije nacije Europe. Udio mladih do 19 godina prema DZS-u lani je iznosio tek 19,6%, a najmanje mladih ima Primorsko-goranska županija (16,6%), a najviše Međimurska (22%). Danas u zemlji imamo tek 590,6 tisuća djece mlađe od 14 godina te 833,3 starijih od 65 godina.

Zatvorit će se mnoge škole

U samo sedam godina smanjio se broj djece do 14 godina za gotovo 60 tisuća, a povećao broj starijih od 65 godina za 74 tisuće. Prema udjelu mladih vidi se da će mnoge škole zatvoriti svoja vrata, ponajprije one u ruralnim naseljima, dok će se prema procjeni demografa izrazit manjak djece osjetiti za sedam godina svuda u Hrvatskoj. Najviše starijih u dobi od 65 godina i više imaju Šibensko-kninska i Ličko-senjska županija, njih oko četvrtinu.

Više od polovice stanovništva Hrvatske živi u pet županija, a najviše ih je u Zagrebu, 804.507 ili petina, te u Splitsko-dalmatinskoj županiji, njih 448.071. Najmanje stanovnika imaju Požeško-slavonska županija, samo 67.862, i Ličko-senjska, 45 tisuća ljudi.

Lani se u Hrvatsku doselilo 26.029 ljudi, i to trećina hrvatskih državljana i oko dvije trećine stranaca, a prema DZS-u odselilo se 39.515 osoba, no stvarni podaci o odseljenima mogli bi biti puno gori s obzirom na to da se znatan broj iseljenih ne odjavljuje.

Najveći broj iseljenih bio je u dobi od 20 do 39 godina. Najviše doseljenika iz inozemstva, njih četvrtina, pristiglo je u Zagreb, zatim njih 11,3% u Splitsko-dalmatinsku županiju. I dalje se u Hrvatskoj sklopi gotovo 20 tisuća brakova, no svaki treći završi rastavom.