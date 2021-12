Ivica Lukanović: Naš je model dokazao da SDP može biti uspješan

Ivici Lukanoviću, poduzetniku i bivšem gradonačelniku Kastva, uspjelo je nešto što se do jučer činilo nezamislivim. U utrci za novog predsjednika primorsko-goranskog SDP-a pobijedio je Vojka Brauta, kandidata Zlatka Komadine, primorsko-goranskog župana i jednog od najmoćnijih SDP-ovaca, čime se okončava i Komadinina politička era u SDP-u.



Nakon dva gradonačelnička mandata u Kastvu napravili ste stanku i onda se ponovno kandidirali za čelnika primorsko-goranskog SDP-a. Što vas je motiviralo na povratak?



Član sam SDP-a od dana njegova osnutka i odlično poznajem stranačku situaciju i događanja na području Primorsko-goranske županije. U Kastvu sam 24 godine vodio stranačku organizaciju i u tom prelijepom gradiću postigli smo odlične rezultate. Danas SDP u Kastvu drži pozicije gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednice Gradskog vijeća i većinu u Gradskom vijeću. Redovito se okupljamo, razvili smo odlične i prijateljske odnose, imamo više od stotinu članova i u članstvu prevladavaju mlađi ljudi. To pozitivno iskustvo pokazuje da postoji model po kojem možemo biti uspješni.

Takav model rada želim implementirati u županijsku organizaciju i vjerujem u uspjeh. Osim toga, moj angažman na posljednjim lokalnim izborima, gdje sam bio direktor kampanje u Rijeci i Opatiji, i moje aktivno sudjelovanje u Matuljima i Kastvu donijelo je odlične rezultate. Znam organizirati posao i imam jasnu sliku što treba učiniti sa stranačkom organizacijom. Mislim da mogu biti koristan SDP-u i građanima Primorsko-goranske županije.



Protekli unutarstranački izbori bili velik test za vodstvo SDP-a nakon raskola koji je doveo do stvaranja dva saborska kluba. Što su po vama glavni rezultati tog testa?



Puno bolje poznajem županijsku nego nacionalnu situaciju, ali mi se čini da će legalno izabrano vodstvo konačno dobiti priliku da pokaže koliko zna i može učiniti. SDP ima samo jedan saborski klub i s tim se svi moraju pomiriti. Nadam se da će opstrukcije napokon prestati i da ćemo se okrenuti ozbiljnom stranačkom radu i razvoju.



Kako odgovarate na tezu da ste vi “Grbinov kandidat”?



Već sam to komentirao. To je pogrešna teza!

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL



Prema uvriježenom narativu, vi ste bili kandidat lojalan stranačkom vrhu, dok je vaš protukandidat bio čovjek dosadašnjeg čelnika županijskog SDP-a Zlatka Komadine, koji je pak oponirao vodstvu stranke.



Programski koncept s kojim sam nastupio nisu mi pisali u stranačkom vrhu, nego sam ga napravio sam sa svojim suradnicima i to smo jasno komunicirali u kampanji. To da je moj protukandidat bio čovjek bivšeg predsjednika Zlatka Komadine točna je teza, što smo jasno komunicirali u kampanji. Ljudi su umjesto kontinuiteta izabrali promjenu. Neću nikom oponirati niti ometati predsjednika Peđu Grbina u njegovu poslu, ali ne treba ni očekivati da ću ometati Zlatka Komadinu i kolegu Brauta u obavljanju njihovih poslova. U svom djelovanju bit ću konstruktivan i poticati sinergiju i zajedništvo.



Znači li to i diskontinuitet u vođenju županijske organizacije?



Izašao sam pred stranačke kolegice i kolege s programom i najavio promjene. Na tezi da se trebamo mijenjati dobio sam izbore. Dakle, nećemo ići istim putem.



Što želite promijeniti?



Dva su osnovna segmenta najavljenih promjena. Prvi se odnosi na to da ćemo u središte naših aktivnosti i politika staviti građane i prestati se baviti samima sobom. Međusobna prepucavanja, podmetanja i klanovske podjele zamijenit ćemo ozbiljnim stranačkim radom. Pojačat ćemo općinske i gradske organizacije i pružiti im stratešku podršku. Uvest ćemo sustavne edukacije, podići kvalitetu komunikacije i pomagati jedni drugima da ojačamo i budemo spremni kvalitetnije služiti građanima. Ta strateška podrška općinskim i gradskim organizacijama drugi je dio moga plana.



Pobijedili ste sa samo 30-ak glasova prednosti. Ne svjedoči li i to o dubokim podjelama unutar stranke, pa i u Primorsko-goranskoj županiji, koja slovi za SDP-ovu utvrdu? Informacije koje dolaze iz SDP-a svjedoče o teško narušenim međuljudskim odnosima.



Promjena je toliko potrebna da sam svakog trenutka bio uvjeren u pobjedu i ona me nije ni najmanje iznenadila. Moj protukandidat imao je izuzetno ozbiljnu kampanju u koju je bio uključen velik broj ljudi i vidljivo je da su bili vrlo motivirani da se zadrži kontinuitet. Napravili su dobar rezultat i na tome sam mu odmah čestitao, ali ovoga puta nisu mogli uspjeti. Najuspješnije organizacije na terenu dale su veliku podršku promjenama i to je meni i mom timu donijelo nedostižnu prednost. Godinama zagovaram slogu i zajedništvo i imam jasnu viziju kako ćemo i što raditi. U toj viziji ima prostora za sve koji žele dati doprinos. Popravit ćemo naše odnose.



Slažete li se s brisanjem iz članstva istaknutih SDP-ovaca poput Erika Fabijanića i Sanje Udović?



Nemam se ja što s tim slagati ili ne slagati. Mislim da su bivše kolege same izabrale svoj put i na tom putu želim im puno sreće.



Kako gledate na brisanje tisuća članova iz zagrebačkog SDP-a koje je prilično nemilosrdno proveo Grbin?



Ne znam gotovo ništa o tim događanjima. Bilo je proteklih godina u zagrebačkoj organizaciji puno neobičnih ljudi, čudnih odluka i procesa. Sretan sam da se ne moram baviti tim stvarima.



Kakva je budućnost SDP-a? Ima li spasa vašoj stranci?



Sve je u našim rukama. Neće biti dobro ako nastavimo s podjelama, šalabahterima, smicalicama. Ako sloga i zajedništvo postanu naša stvarnost i okrenemo se građanima i njihovim potrebama, bit će sve bolje. Nadam se da smo na dobrom putu.



Čini se da ni pozicija SDP-a čak i u vašoj županiji nije više tako neupitna, zar ne?



Protekli lokalni izbori pokazali su da smo još uvijek prvi izbor građana. Zadržali smo vodeću poziciju u sredinama koje su za nas najvažnije. Ponudili smo dobre kandidate, osluškivali što kažu građani i pripremili kvalitetne programe, vrijedno smo radili i odradili ozbiljne kampanje. Gdje god smo tako radili, uspjeh nije izostao. Kao što sam već spomenuo, treba se okrenuti potrebama građana, ozbiljno raditi i uspjeh neće izostati.



Kakva je budućnost ljevice u Hrvatskoj?



Budućnost hrvatske ljevice ista je kao i budućnost hrvatske desnice. I jedni i drugi dijelimo sudbinu hrvatske države. Ono što se događa u SDP-u događa se u cijelom društvu. Dokle god umjesto zajedništva i sinergije caruju podjele i podmetanja, rezultati će nam biti mizerni. Politika se treba otvoriti i privući nove ljude. Stranačku pripadnost treba zamijeniti kvaliteta i izvrsnost. Političke odluke moraju biti korisne za narod i bilo bi dobro da to shvate i na ljevici i na desnici. Kad otvorimo te procese, budućnost će nam svima biti puno bolja. Kada gledamo generalno političku poziciju ljevice, stvari su puno kompleksnije.



Na što konkretno mislite?



Pred ljevicom su veliki izazovi. Kapitalizam i globalizacijski procesi potisnuli su čovjeka u drugi plan. Svi služimo profitu i kapitalu, a ljudi osim materijalnih imaju i druge potrebe. Politika se udaljila od stvarnih ljudskih potreba. Ljudi u materijalnom smislu bolje žive, ali bez obzira na to nisu sretni. Umjesto da radimo na tome da sustavi budu konkurentni, trudimo se da ljudi budu konkurentni. Ljudi bi trebali biti sretni! Tu ima prostora za razvoj lijevih političkih opcija, ali već dugo nije nitko smogao snage otvoriti ta najvažnija

pitanja..