VIDEO Kekin: Četveročlanoj obitelj danas treba 17 godina da kupi stan, a 2016. je trebalo 13

Gošća podcasta Bobu Bob! saborska zastupnica MOŽEMO! Ivana Kekin u tjednu u kojem je premijer Andrej Plenkovićev održao tzv. govor o stanju nacije koji mu je deveti po redu ocijenila je da bi jedina dobra stvar koju bi o radu njegova kabineta mogla reći to što je cijena obroka u studentskoj menzi ostala ista. Sve ostalo, kaže, Plenković prikazuje u ružičastim tonovima i bez konteksta.

- Ja sam se jučer sam rekla to će biti fotošopirana slika, ali to je bila AI generirana slika stvarnosti Hrvatske gdje se on, recimo, hvali koliko je digao plaće ili koliko su rasle plaće, a istodobno ne spominje koliko ta plaća manje znači nego što je značila 2016. I da imate potpuno jasne pokazatelje da danas četveročlanoj radničkoj obitelji treba sedamnaest godina da kupe nekakav prosječan stan, a 2016. im je trebalo trinaest godina.

Kekin kaže da nema govora ni o reformama, posebice u zdravstvu koju prati kao predsjednica saborskog odbora za zdravstvo. Ministrica zdravstva Hrstić, dodaje, u godinu dana nije napravila ništa da se skrate liste čekanja osim što ih, kao i prethodnik Beroš prepušta privatnicima, kao ni na rješavanju pitanja dvojnog rada liječnika. Zapošljavanje bivšeg ministra na starom radnom mjestu, kaže Kekin, mučno je jer nije donio potvrdu o nekažnjavanju, nije operirao godinama, a optužen je upravo za krađu u toj bolnici.

- Dok je bio na čelu zdravstvenog sustava se udružio sa podzemljem da bi krao direktno iz tog zdravstvenog sustava, direktno iz te bolnice i sada ga se vraća u tu istu bolnicu da tamo radi. To je duboko etički i moralno sporno.

Kekin, koja je gradska zastupnica, a bila je i potpredsjednica gradske skupštine tvrdi da MOŽEMO! Zagrebom upravlja uspješno i da su tome dokaz prošli lokalni izbori. Ne misli da je profesionalizacija funkcije potpredsjednice Skupštine Marine Ivandić za plaću od 3600 eura uhljebljivanje i zbog čega bi ljudi zaključili da su svi isti.

- Ja poznajem kolegicu Ivandić, jako dobro. Njena radna etika je zaista prvoklasna i nemam nikakve dileme.

To nije uhljebljivanje? - Ne, to nije uhljebljivanje. Dapače.

Za najveću aferu iz prošlog mandata na zagrebačkom Hipodromu kaže da je bila izazvana izborima i da će se tek vidjeti što su dokazi, pa zato, kao i gradonačelnik Tomašević vjeruje da bivša uprava Ustanove za upravljanje sportskim objektima na čelu s Kostom Kostanjevićem nije napravila što im se stavlja na teret. Iako, dodaje Kekin, svi koji su krivi za krađu javnog novca trebaju odgovarati.

Zato i dalje misli da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, protiv čijeg je imenovanja bila, radi u korist vladajućih i da želi pokazati da su svi političari isti. Političkim motiviranim vidi i proces pokrenut za kupovinu zemljišta ispod cijene za vilu u Momjanu zbog čega je bio uhićen i njezin suprug Mile Kekin.

- Da, ja bih rekla da je moj suprug bio uhićen zbog zagrebačkih izbora, a to je rekla i stranka. To sam rekla i ja. To je na koncu rekao i moj suprug. Mi, naravno, stojimo i dalje iza toga, ali pošto je taj proces i dalje u tijeku, ja ne bih više o tome.

Ivana Kekin razgovarala je urednikom Igorom Bobićem o planovima njezine te ostalih oporbenih stranaka da pobijede HDZ na izborima, izgradnji maksimirskog stadiona i prometu u glavnom gradu kao i duhu ustašizacije za kojeg tvrde da ga je Andrej Plenković pustio iz boce. Više doznajte u podcastu Bob Bob! Večernjeg TV-a na YouTube kanalu i društvenim mrežama Večernjeg lista.