Šeparović ekskluzivno otkriva: Poručeno mi je da će mi zabraniti govoriti na Milanovićevoj prisezi, spriječio sam cirkus!

Predsjednik Ustavnog suda u odlasku Miroslav Šeparović kojem u nedjelju istječe predsjednički mandat nakon nešto više od devet godina u podcastu Bobu Bob! Večernjeg lista u razgovoru s Igorom Bobićem govorio je o svjetonazorskom sastavu Ustavnog suda kojeg dijeli od političke pripadnosti, za koju kaže da nikada ne bi trebala utjecati na suce kako da odlučuju. Tvrdi i da je to u njegovom slučaju, bez obzira što je svojedobno bio HDZ-ov ministar pravosuđa, i bilo tako.

- Ja ne pristajem na tezu da je to politički sud. Za mene, kad su suci imenovani, oni su hrvatski ustavni suci. I ne duguju ništa onima koji su ih izabrali i ne smiju se ponašati tako da sude sukladno očekivanjima onih koji su ih tamo poslali. Dakle, ja svoj svjetonazor nisam napustio. Međutim, ja nikakve dugove HDZ-u nisam vraćao, niti je mene ikad premijer ili ne znam, netko zvao iz HDZ-a i tražio da nešto napravi. To bi mu bilo zadnji put da bi me nazvao. Dakle, to ne dolazi u obzir.

Šeparović kaže i da ustavni suci nisu ni lijevi ni desni, iako se zna kamo svjetonazorski pripadaju, odnosno koja politička opcija ih je poslala u Ustavni sud. Tvrdi i da je prošli saziv kojem je istekao mandat krajem prošle godine bio lijevo-liberalni u omjeru šest naprema sedam.

I kažete, u onome prošlom sazivu do konca prošle godine je bio omjer 7:6 u korist ljevice?

- Da, lijevo liberalnih. Po onom tko ih je predložio.

A sada je?

-Sad kao govore da je 7:6 u korist desnice.

Pa je li je ili nije ?

- Je, ali to je potpuno krivo. Ja se grozim toga. O,23 posto je preglasavanje. Osam odluka. Što je to!

Šeparović misli da je Ustavni sud dobro radio i, iako je svjestan percepcije javnosti, kaže da je ugled veći nego što je bio na početku njegova mandata i da o tome svjedoče ljudi kojima rješavaju njihove predmete. Neke od najkontroverznijih odluka Ustavni sud je donio u vrijeme korone kada se tvrdilo da podržava samovlašće Nacionalnog stožera na štetu Sabora. Šeparović kaže da od se suci nisu epidemiolozi nego su slušali preporuke liječnika i da još od vremena rimskog prava u vrijeme krize vlast ide iz legislative u egzekutivu.

Jeste li bi bili jamac ili čuvar Ustava u smislu da taj stožer na koncu ipak ne odlučuje o životu i smrti? Je li postojala neka granica koju oni ne bi smjeli prijeći?

- Da, postojala je, a to je, znači obrazloženje legitimnog cilja zaštite javnosti i razmjernosti. Da li je postojala neka blaža mjera, po našem mišljenju koja se mogla primijeniti, a da se postigne isti cilj. To je bila granica.

Šeparović brani i brojne druge odluke Ustavnog suda, poput proglašenja Milanovićeve kandidature neustavnom, produljenja mandata desetero sudaca, ali i odabira njegova nasljednika Frane Staničića, što je petero ustavnih sudaca bojkotiralo. Tvrdi da nije bilo razloga da se to ne učini jer se ne zna kada će stići zamjene za tri suca kojima istječe mandat i da Ustavni sud ne bi imao tko voditi, a njemu je istekao mandat.

Predsjednik Republike na njegov i na račun njegovih kolega iznio je niz uvreda na koje, kaže Šeparović, nije reagirao jer se nije želio spuštati na tu razinu. I po drugi put je, kaže, pripremio sve za prisegu koju predsjednik Republike polaže pred predsjednikom Republike i ekskluzivno otkriva da je skoro došlo do ekscesa nakon što mu na njegov prijedlog nije ni odgovoreno.

- I meni je stigla poruka nećeš govoriti na prisezi. Onda sam ja rekao, onda prisege pred predsjednikom Ustavnog suda neće biti i gotovo.

To vam je neformalnim putem došlo?

- Da, da. To mi je poručeno. I onda sam ja rekao, ok, neće biti prisege pred predsjednikom Ustavnog suda.

A onda prisega ne vrijedi?

- Nek si to misli netko drugi.

Što se točno dogodilo u veljači deset minuta prije inauguracije te što Miroslav Šeparović kaže o prijateljstvu s Brankom Bačićem i prekidu prijateljstva s Ivanom Turudićem, kao i što će raditi nakon što mu prestane dužnost doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a na YouTube kanalu i društvenim mrežama Večernjeg lista.