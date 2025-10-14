Ministrica Hrstić oglušila se na četiri upita saborskog Odbora za zdravstvo

Ministrica zdravstva Irena Hrstić oglušila se na čak četiri upita predsjednice saborskog Odbora za zdravstvo, Ivane Kekin, o naknadama za dugotrajno bolovanje. Stoga Klub Možemo! u proceduru upućuje svoj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Prema tom prijedlogu, naknade bi se redovito usklađivale s porastom prosječne plaće po stopi promjene prosječne bruto plaće u prethodnoj godini. Uz to, predviđa se dodatno povećanje naknade za osiguranike koji su dulje vrijeme kontinuirano privremeno nesposobni za rad – u iznosu od 5 postotnih poena za svakih 12 mjeseci trajanja naknade, do propisanog gornjeg limita. Time bi se, uz sustavno usklađivanje, uveo i korektivni mehanizam kojim se priznaje specifičan položaj dugotrajno bolesnih građana.

Kad je u ožujku najavljeno povećanje, osobe na dugotrajnom bolovanju očekivale su da će od rujna primati veću naknadu. "Ovim izmjenama nakon skoro dvadeset godina omogućujemo da kronično bolesne osobe i majke koje moraju njegovati bolesno dijete i zbog toga ne mogu raditi, ipak mogu dostojanstveno živjeti", svečano je tada najavila ministrica Hrstić izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

No, u rujnu su se mnogi neugodno iznenadili primivši jednaki iznos naknade kao i prethodno. Tek kad je stupilo na snagu, pokazalo se da najavljeno povećanje vrijedi samo za neke. - Metodologija izračuna naknade nije mijenjana, izmjenjena je najviša minimalna i najviša maksimalna naknada. Naknada se računa i dalje temeljem visine plaće isplaćivane šest mjeseci prije bolovanja. Dio osoba na dugotrajnom bolovanju uvećanje naknade nije osjetio zato, jer je u vrijeme dok su već bili na bolovanju došlo do velikog porasta plaća u javnom sustavu a njima je naknada obračunata temeljem plaća koje su imali tada, prije povećanja - objašnjavala je ministrica Hrstić jučer novinarima na obilasku Rebra.

Klub Možemo! za to vrijeme je imao konferenciju za novinare na kojoj su naveli kako je ministrica čak četiri puta izignorirala pitanja predsjednice Odbora za zdravstvo, kojem je inače dužna odgovarati. Kekin je tražila podatke o trenutnom broju osoba na bolovanju duljem od 42 dana, postotku onih koji neće osjetiti povećanje naknada, odgovor na pitanje zašto je Ministarstvo najavljivalo povećanje za sve dugotrajne bolesnike, ako se unaprijed znalo da će značajnom dijelu njih iznos naknade ostati isti te hoće li MIZ poduzeti korake da se ova očita nepravda ispravi, s obzirom na to da se naknade nisu usklađivale gotovo 20 godina, a prosječne plaće su u istom razdoblju porasle za 64%.

“S obzirom da je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj rasla, u posljednjih 10 godina gotovo 80%, a troškovi života još i više, izostanak valorizacije odnosno usklađivanja osnovice za naknadu plaće osobama koje su privremeno nesposobne za rad ostavlja najteže bolesne građane, koji radi bolesti ne mogu raditi, s primanjima s kojima je nemoguće zadovoljiti osnovne životne, a kamoli radi bolesti često povećane potrebe teških bolesnika. Zakon zato nužno mora propisati uvjete za povećanje kako bi se povećanje naknade moglo ostvariti”, rekao je Damir Bakić.

Promjenama zakona o zdravstvenom osiguranju koje su na snagu stupile u kolovozu, gornja granica uvećana je za 76% pa se stvara dojam kao da se svima povećava naknada. Međutim, onima koji primaju naknade između 353 i 656 eura nije se dogodila nikakva promjena. “To je nepravda prema postojećim korisnicima ali vodi i u nepravde prema novim korisnicima”, pojasnio je Bakić.

Ivana Kekin podsjetila je da je i dalje nejasno zašto osobe na dugotrajnom bolovanju, poput onkoloških bolesnika, s naknadama između 353 i 565 eura nisu dobile nikakvo povećanje, dok je ministrica 76-postotno povećanje obećala svima: “Ministrica već tjednima ne želi javnosti reći što se dogodilo, je li došlo do greške ili ova Vlada smatra da se ljudima koji žive s 400 eura naknada i ne treba dizati. Kao predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo, to sam pitanje već četvrti put uputila ministrici Hrstić, kao i HZZO-u, no od konca rujna do danas ne dobivam nikakve odgovore ”.

“Pozivam ministricu još jednom da stane pred javnost i objasni što se dogodilo, pozivam ju da poštuje Sabor i javnost i odgovori na pitanja od javnog interesa, pozivam ju da poštuje i štiti dugotrajne bolesnike - koji nisu zaslužili ovakvo ruganje u lice. Pozivam je i da ispravi nepravdu, a može ju ispraviti i tako da prihvati naš prijedlog izmjena i dopuna Zakona”, rekla je Kekin.