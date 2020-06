Istra zasad bilježi pad turizma više od 80 posto, do sredine rujna se očekuje poboljšanje

Po podacima županijske turističke zajednice, od 1. do 14. lipnja na istarskom poluotoku ostvareno je ukupno 303.159 turističkih noćenja, što je čak 82 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine kada ih je bilo 1,7 milijuna.

Od početka ove godine do jučerašnjeg dana u Istri je ostvareno 802.850 noćenja, što je 83 posto manje nego u istom razdoblju u 2019. godini kada je realizirano 4,7 milijuna turističkih noćenja.

No, na tjednoj se razini protekli vikend bilježi rast broja turističkih noćenja, i to za 60 posto, što se povezuje i s blagdanom Tijelova (11. lipnja), nakon kojega je dio turista produžio boravak i tijekom vikenda.

Pretežito su to gosti smješteni u luksuznim urbanim vilama te autokampovima, koji su se prema svemu sudeći najbolje pripremili za razdoblje turizma u koroni, napominju u istarskoj Turističkoj zajednici.

Po promotivnim cijenama mnogi su gosti protekli vikend razgledali brojne turističke atrakcije i sadržaje na poluotoku a nakon što je Istarska županija, putem svog Upravnog odijela za turizam, pokrenula inicijativu za oživljavanje turizma.

Slijedom toga tijekom vikenda više od pedeset pružatelja turističkih usluga nudilo svoje usluge uz 50 posto popusta ili potpuno besplatno, a zainteresirani posjetitelji mogli su posjetiti brojne adrenalinske parkove, muzeje, kaštele, špilje, zaštićena područja, tematske kuće i ostale atrakcije, kao i vinare, maslinare, tartufare i ostale lokalne proizvođače koji su se odazvali ovom pozivu.

Prema informacijama iz županijske Turističke zajednice, od danas će u Istru zasigurno stići više turista, posebno Nijemaca nakon ukidanja vladine preporuke da ne putuju u inozemstvo.

"Otvorenje granica povoljno će utjecati na turizam, no s prognozama treba biti oprezan. Očekuje se ostvarenje od 25 do 30 posto turističkog prometa u odnosu na lani te vjerujem da ćemo od sredine srpnja do sredine rujna ipak imati kakvu-takvu sezonu", poručio je predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK-a Boris Žgomba.

Napominje i kako 90 posto gostiju u Istru dolazi automobilom pa bi Istra, koja je najbliža emitivnim tržištima, mogla imati najmanje štete.

Naime, oni koji budu putovali, pokazuju ankete, izabrat će bliža odredišta a uglavnom su to Austrijanci, Nijemci, Slovenci, inače najbrojniji u Istri. Više turista iz Slovenije očekuje se od sredine ovog mjeseca, kada tamošnjim školarcima završava nastava.