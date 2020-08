Ispovijest zaražene tinejdžerice: Pet dana smo izlazile, a onda je krenulo...

Dolaskom u Split cure i ja zaželjele smo se dobrog provoda. Prvi puta smo u Splitu i htjele smo se super provesti pa smo predvečer krenule u izlazak. Nekoliko puta smo otišle u noćni klub, a ostale dane provodile smo u poznatom splitskom kafiću. Takvi izlasci i super provodi trajali su nekoliko dana - započinje svoju ispovijest 17-godišnja djevojka iz Zagreba koja se s prijateljicama zarazila koronavirusom na ljetovanju.

Prve simptome osjetila je petog dana.

- Osjećala sam se malo lošije te sam zadobila laganu temperaturu. Mislila sam da je od neispavanosti ili da mi je pao imunitet. Odlučile smo ostati doma da se smiri situacija, no ni sljedeći dan nije bilo bolje. Temperatura se povećala i nisam se osjećala dobro. Dan poslije, nakon doručka i kave, shvatila sam da ne mogu osjetiti ni što jedem niti što pijem, okus i miris sam lagano počela gubit. Nisam bila sigurna o čemu se radi. Temperature više nije bilo, ali simptomi su bili posve neobični. Kroz glavu mi je prošlo da nije možda to ‘korona’. Cure i ja smo se šalile na sve to jer smo bile uvjerene da je nemoguće - ispričala je za Net.hr mlada djevojka anonimno zbog činjenice da je maloljetna, ali i stigmatizacije onih koji su imali i preboljeli Covid-19.

Ubrzo su simptome osjetile i njene prijateljice. Uz izgubljeni osjet okusa i mirisa, dobile su i probavne tegobe (lagani proljev i bol u želucu).

- Svaki dan sam se čula s mamom, te je i ona zaključila da bi to zaista mogla biti ‘korona’, te nam je poručila da sada moramo pripaziti, jer ako je zaista riječ o Covidu-19, da slučajno ne zarazimo nekog drugog. Nama je to bila novost i začudile smo se kako baš na nas od svih ljudi - govori 17-godišnjakinja.

Nekoliko dana nakon toga, mama jedne od njih stigla je po njih u Split kako ne bi putovale autobusom, u slučaju da su zaista zaražene koronavirusom.

- Kada smo došle u Zagreb svaka je otišla svojoj kući, a ja i druga prijateljica ostale smo same kod jedne u stanu, jer su se nam naši roditelji poručili da je pametnije da nisu blizu nas ako je zaista riječ o koronavirusu - prepričava djevojka.

Dani su prolazili, a nitko im se nije javljao. Anina majka je neprestano zvala doktoricu kako bi saznala rezultate, ali kada bi joj se netko i javio, odgovor bi uvijek bio isti – još čekamo nalaze. Naime, ovo sve se odvijalo dok je u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ radila samo jedna smjena, jer je zbog troje zaraženih djelatnika, cijela druga smjena bila u samoizolaciji, zbog čega se duže čekalo na rezultate testova. Nakon pet dana konačno su stigli rezultati, bila je pozitivna.

- Koliko god se možda čini kako je super biti sam doma, kada si u ovakvoj situaciji, kada moraš biti izoliran od svih koje voliš i poznaješ, to je potpuno drugačija priča. Ja sam jedva izdržala sama doma. Skoro sam dobila živčani slom, nisam znala što da više radim. Često sam pomislila da barem nismo otišle u Split, ništa od ovoga se ne bi dogodilo. Ali eto, vrijeme ne mogu vratiti - zaključuje mlada Zagrepčanka.

>> VIDEO Pojavile su se reinfekcije koronavirusom: Naši stručnjaci objasnili su što to znači