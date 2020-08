Dva puta se zarazio koronom: 'Osjećaj je užasan, nemam snage ni za što'

Hrvat koji živi u Njemačkoj Stjepo Jelečević u samo nekoliko mjeseci dva se puta zarazio koronavirusom. Drugi se put zarazio u kolovozu kada je bio na odmoru u Hrvatskoj.

"Kad sam doktoru rekao da sam u travnju imao koronu, on je taj test bacio u smeće i rekao da nema potrebe da radi drugi test i da ne mogu dobiti drugi puta koronu. Međutim, tri dana kasnije sam završio u bolnici", rekao je za 24sata.

"Inače sam srčani bolesnik pa su me u travnju odmah testirali. Test je ispao pozitivan. Tad nisam imao izražene simptome kao sad. Bio sam u izolaciji 18 dana, a 10.5 sam dobio, ali bez testiranja, odobrenje od liječnika da sam u potpunosti zdrav. Radio sam normalno do 6.7., a nakon toga sam doša u Hrvatsku na godišnji odmor. Prvo sam bio na Hvaru, a zatim sam otišao u Županju. Dana 10. 8. sam imao temperaturu preko 40°C. Odlučili smo se vratiti u Njemačku, ali nisam mislio da imam koronu jer su tad bili govorili da je nemoguće se dva puta zaraziti", rekao je Jelečević koji se trenutno nalazi na kućnoj njezi i dodao:

"Iako je liječnik moj drugi test bacio u smeće, u bolnici su uradili novi, ali i na COVID-19 i na običnu gripu. I tako se pokazalo da sam jedini Nijemac koji se zarazio dva puta. Ostavili su me u bolnicu, a kako nisam mogao normalno disati, htjeli su me staviti na respirator, ali na kraju ipak nisu jer bi to ostavilo veće posljedice".

"Izolirao sam se u jednu sobu. Živim sa suprugom i dvoje djece, koji su se testirali i, nasreću, svi su negativni. Imam velike glavobolje i jako sam slab, ali sad nešto lakše dišem, no osjećaj je užasan. Mišići me jako bole, nemam snage ni za što. U kontaktu sam s nadležnim Zdravstvenim centrom u Njemačkoj, koji me svakodnevno kontaktiraju. Nakon 18 dana od početka bolova i temperature još uvijek ne osjećam da bi mogao ići raditi ili tako nešto. Sutra idem na novo testiranje pa ćemo vidjeti jesam li i dalje pozitivan i gdje će znanstvenici znati više o mom slučaju", ispričao je i istaknuo da, koliko je upoznat, u Hrvatskoj nije nikoga zarazio.

Slučaja reinfekcije nema dovoljno kako bi se utvrdilo kako bolesnici reagiraju, no ona ne znači nužno ponovnu pojavu bolesti. Ako postoji imunosno pamćenje, ono bi trebalo biti dostatno za zaštitu od ponovne zaraze.